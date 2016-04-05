人民币汇率CFETS指数和BIS篮子指数均跌至记录新低

路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周二公布，上周五(1日)的人民币汇率指数为98.01，较前周微跌0.15%，较2014年底下跌1.99%，创出该指数公布以来最低水平，但人民币汇率指数波幅仍相当有限。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.95和97.58，较前周分别下跌0.29%和微涨0.03%，较2014年底则分别贬值1.05%和2.42%；其中BIS篮子指数亦首次跌破99关口，创公布来最低水平。

上周人民币兑美元上涨0.79%，而美元指数.DXY则大跌1.58%，波幅均大于三个人民币汇率指数。若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.03%，而美元指数累计上涨4.82%。

CFETS上周五公布3月31日的人民币汇率指数为98.14，续创该指数公布来最低水平，较上月末贬值1.5%，较2014年底则贬值1.86%。CFETS除了每周一公布上周五的三个汇率指数的变动情况外，还会在每月终了公布当月月末汇率指数，方便从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况。

中国货币网此前发布特约评论员文章称，人民币汇率指数3月均现小幅贬值，主要与全球经济复苏乏力加上中国2月贸易数据相对较弱，美元对其他货币贬值，以及近两个月中国CPI同比涨幅回升有关。3月人民币兑美元汇率中间价形成机制的“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”特征更为清晰。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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