人民币汇率CFETS指数和BIS篮子指数续创记录新低

奥迪与一汽集团加深合作 将增加中国市场上的电动车款
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海4月11日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(8日)的人民币汇率指数为97.64，较前周下跌0.38%，较2014年底下跌2.36%，该指数自公布以来首次跌破98关口，再创记录新低。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.77和97.27，较前周分别下跌0.18%和0.32%，较2014年底则分别贬值1.23%和2.73%；其中BIS篮子指数亦刷新公布来最低水平。
上周人民币兑美元CNY=CFXS下跌0.17%，而美元指数.DXY亦小跌0.4%；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.19%，而美元指数累计上涨4.40%。
中国货币网此前发布特约评论员文章称，人民币汇率指数3月均现小幅贬值，主要与全球经济复苏乏力加上中国2月贸易数据相对较弱，美元对其他货币贬值，以及近两个月中国CPI同比涨幅回升有关。3月人民币兑美元汇率中间价形成机制的“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”特征更为清晰。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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