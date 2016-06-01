人民币汇率CFETS指数周三报97.08 较上日微跌0.07%--路透测算

路透上海6月1日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI为97.08，较上日微跌0.07%，主因人民币兑美元中间价继续走弱。

路透测算SDR篮子指数报96.22，较上日微升；BIS篮子指数较上日微跌。

中国外汇交易中心周三称，其计算的2016年5月31日（周二）CFETS人民币汇率指数为97.15，较上月末升值0.03%。

中国央行5月初公布的今年一季度货币政策执行报告中的专栏文章中指出，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。（完）