人民币最终可能挑战美元--欧洲央行执委

路透卢森堡2月26日 -欧洲央行(ECB)执委会成员暨卢森堡央行总裁莫尔许周三表示，中国人民币在国际贸易和投资活动中的重要性与日俱增，最终有可能挑战美元。

莫尔许在卢森堡举行的人民币会议上发表演说，他敦促中国政府要持续改革经济和金融业，因为人民币正在迈出成为国际投资货币的最初步伐。

“如果它能走好几初几步，或许有一天会变成主要的储备货币，”莫尔许在讲稿中表示。

“鉴于中国的经济规模及其在全球贸易中的重要性，以及在全球金融活动中的潜在影响力，人民币最终可能会挑战美元，”莫尔许并表示。

卢森堡正与包括伦敦在内的其他欧洲金融中心相竞争，希望成为主要的人民币离岸中心。

莫尔许表示，从欧元区的角度来看，随着人民币的国际化程度越来越高，欧元区银行业者对人民币计价资产和负债的曝险增强，其所衍生出的风险也需要更密切监控。

“中国银行业者在欧元区的业务不断扩大，也给中国自身的银行监管工作带来挑战，比如中国和地主国监管机构之间需要扩大合作和交换资讯，”莫尔许表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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