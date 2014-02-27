人民币最终可能挑战美元--欧洲央行执委

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透卢森堡2月26日 -欧洲央行(ECB)执委会成员暨卢森堡央行总裁莫尔许周三表示，中国人民币在国际贸易和投资活动中的重要性与日俱增，最终有可能挑战美元。
莫尔许在卢森堡举行的人民币会议上发表演说，他敦促中国政府要持续改革经济和金融业，因为人民币正在迈出成为国际投资货币的最初步伐。
“如果它能走好几初几步，或许有一天会变成主要的储备货币，”莫尔许在讲稿中表示。
“鉴于中国的经济规模及其在全球贸易中的重要性，以及在全球金融活动中的潜在影响力，人民币最终可能会挑战美元，”莫尔许并表示。
卢森堡正与包括伦敦在内的其他欧洲金融中心相竞争，希望成为主要的人民币离岸中心。
莫尔许表示，从欧元区的角度来看，随着人民币的国际化程度越来越高，欧元区银行业者对人民币计价资产和负债的曝险增强，其所衍生出的风险也需要更密切监控。
“中国银行业者在欧元区的业务不断扩大，也给中国自身的银行监管工作带来挑战，比如中国和地主国监管机构之间需要扩大合作和交换资讯，”莫尔许表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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