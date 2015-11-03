人民币微收升波幅明显收窄 冲刺SDR前夕料维稳为主

路透北京11月3日 - 人民币兑美元即期周二收盘微升，但波幅较前两日明显收窄，中间价则下跌。交易员称，由于缺乏明确的方向，市场交投略显清淡；市场预期在SDR（特别提款权）评估结果出来前，人民币料维稳为主。

他们指出，在关键事件公布前，今日人民币成交基本稳定在6.3330-6.3430附近，没有明显的趋势性方向；而离岸人民币基本跟随在岸行情，价差基本在100个点子以下。

“假如明天出（人民币加入SDR）消息，今天肯定还是继续维稳，不可能上得太快，肯定还会有一些波动，...现在境内赌购汇的话没有任何理由，且成本很大。”一股份行交易员称。

对于即将进行的人民币加入SDR的评估，交易员指出，即使人民币成功加入SDR，其对人民币汇率的影响比较小，影响更大的是央行的策略，以及对市场干预的手法。但预计人民币的波幅和弹性将进一步上升。

国际货币基金组织(IMF)此前预计，理事会将在11月讨论人民币纳入SDR篮子的问题。

对于今日下午发布的十三五规划，交易员认为暂时没看出对汇市的影响，需等待具体的措施出来后，看大客盘和央行的方向。

国家发改委主任徐绍史周二表示，国内经济一直保持在合理区间，长期向好基本面没有改变，中国有条件在“十三五”（2016-2020年）期间保持经济中高速增长，稳增长仍然是排在第一位的目标。

全球汇市方面，澳元周二上涨近1%，除此之外市场交投淡静，之前澳洲央行维持指标利率不变，且投资者的风险偏好升温。美元、欧元和日圆走势迟滞，东京市场休市令交投减少，交易员也在等待周五公布的美国非农就业数据。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3360。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3366 6.3379 0.02%

中间价 CNY=SAEC 6.331 6.3154 -0.25%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 179.39亿美元 183亿美元

日内波动幅度(pips) 93 日高6.333 日低6.3423

今年以来升贬幅度 -2.09%

2005年汇改以来升贬幅度 30.61%

1年期美元/人民币掉期 +940

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3508 6.345

一年期NDF CNY1YNDFOR= 6.5025 6.5085

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）