人民币续微收升 市场渐趋平静短期料维持窄幅波动

路透北京11月4日 - 人民币兑美元即期周三收盘续微涨，中间价则略走弱。交易员称，交投各方均无意选择方向，自营盘则更为谨慎；从基本面看，人民币升值空间有限，且监管层亦不希望人民币贬值，短期汇价料维持在中间价附近窄幅波动。

他们指出，今日市场成交相对淡静，成交量创三周新低，当然央行干预的量也相对有限，6.33元附近短期各方基本能接受；离岸人民币经历前几日剧烈波动之后，亦趋于平静，基本跟随在岸波动，两地价差维持在120个点子左右。

“区间吧这几天，做多（美元）的话，也是比较怕的，央行要是干预，下来很快很快，但下面确确实实有购汇需求，暂时还看不到方向。”一股份行交易员称。

人民币对美元即期成交量CNYSPTVOL=CFXS为163亿美元，较上日萎缩近一成，且已降至三周新低。

中国经济基本面企稳一定程度给人民币汇价提供支撑。新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。

对于即将进行的人民币加入SDR的评估，交易员表示还在等待消息，具体对市场影响还要看人民币以怎样的方式加入及占比多少等。国际货币基金组织(IMF)此前预计，理事会将在11月讨论人民币纳入SDR篮子的问题。

IMF驻中国官员回应国内媒体报导称，有关人民币纳入SDR货币篮子的决定还没有具体日期。此前第一财经日报报导称，IMF已将是否把人民币纳入SDR货币篮子的决定推迟至11月底。

全球汇市方面，美元周三上涨，与美国公债收益率(殖利率)走升的趋势相符，股市地区性反弹刺激了投资者的风险偏好。英镑兑欧元在欧洲早盘突破0.71英镑，触及11周高点。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3365。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.336 6.3366 0.01%

中间价 CNY=SAEC 6.3343 6.331 -0.05%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 162.65亿美元 179亿美元

日内波动幅度(pips) 106 日高6.33 日低6.3431

25

今年以来升贬幅度 -2.08%

2005年汇改以来升贬幅度 30.63%

1年期美元/人民币掉期 +970

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3488 6.3432

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5045 6.506

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）