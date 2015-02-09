人民币贬值压力降低离岸高等级债券吸引力--中信证券

路透上海2月9日 - 中国中信证券(600030.SS)最新海外债券市场周报认为，经济弱势意味着2015年人民币可能的走势是小幅贬值及波动加剧，这将导致人民币资产配置价值下降，离岸人民币流动性持续紧张，降低高等级债券吸引力。

与此同时，佳兆业事件出现转机意味地方政府并不愿意看到重大违约事件的发生，这在一定程度上也能降低投资者对债券信用风险的担忧。

因此，我们仍建议配置信用资质较好、收益率具有比较优势的未评级国企债券、受益于国内融资放开的大型房企债券及券商债券等。一方面，通过增加票息保护抵御人民币小幅贬值的冲击；另一方面，静待市场回暖及信用利差回归正常。

**美非农就业数据表现强劲**

1月份美国新增非农人口达到25.7万人，显着好于预期。并且，越来越多的美国人开始重新返回劳动力市场，参与劳动人口数量的增加令1月份失业率小幅上升至5.7%，较12月失业率高出0.1个百分点。

此外，美国1月份的薪资增幅也出现反弹，1月平均时薪环比大增0.5%。整体上看，1月非农数据表现强劲，工资水平也在逐步恢复增长，美国经济复苏的动能正在进一步增强。

**佳兆业峰回路转**

2月2日，融创中国宣布拟斥资约23.75亿元人民币，收购佳兆业旗下四个位于上海的住宅及办公楼发展项目股权和股东贷款；2月4日，融创中国又宣布已收购佳兆业49.3%股权。

2月6日，佳兆业已经支付2020年到期5亿美元债的2600万美元利息。

受上述消息推动，佳兆业债券价格大幅反弹，1.2年债券价格已经从最低的30-35元反弹至80元左右。并且，受佳兆业事件提振，其他高收益房地产债券价格也有所上升。 (完)

(整理 边竞; 审校 林高丽)

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