境外人民币业务清算行不是国内债券市场的接盘侠--华创证券

路透上海6月4日 - 针对中国银行间债券市场回购交易向境外清算行开放，华创证券债券团队分析认为，此举目的是为这些银行提供人民币融资的新渠道，目前国内银行间市场回购利率很低，对清算银行而言意味着融资成本的下降，但是对中国债券市场而言，意味着回购融资的资金需求有一定的增加，从这个意义上看，对债券市场反而是利空。

报告指出，中国银行间市场开始承担离岸人民币市场的融资需求；但对债券市场而言，几乎没有影响，清算行更不是接盘侠。

中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。

报告称，清算银行和参加银行的职责是满足离岸人民币市场的资金需求，而这些需求主要来自贸易方面的结算需要。随着人民币国际化的发展，采取人民币结算的贸易量也在逐步增加，因此清算行的职责是提供相应的人民币贸易结算需求的资金。

对债市而言，报告认为，对债券几乎没有影响，清算行更不是接盘侠。清算行和参加银行由于流动性管理的需要，可能此前持有一些债券。根据通知，这些银行可以进行正回购融资，只是正回购融资规模不能超过债券余额，也就是顶多放一倍杠杆。

此外，从清算行的角色定位看，他们更多的是为结算需要而准备资金，并不是债券市场的主要投资者，所以这些银行不会成为中国债券市场接盘侠。除了这些银行之外，其他的外资银行在去年确实持有了大量的人民币债券（截止5月末持有5,800亿债券。）

他们并认为，今年以来，人民币贬值压力很大，币值并不稳定；而且中国相对美国国债利差较低，投资价值并不如美国债券好。所以海外机构持有中国债券的规模已经明显的放缓。一旦未来FED(美联储)加息，人民币贬值压力增大，这部分海外机构持仓更是不稳定的因素，值得警惕。（完）

(发稿 吴芳；审校 曾祥进)

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