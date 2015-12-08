人民币收跌近百点至逾四年新低 贸易数据不佳加重看空气氛

路透上海12月8日 - 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周二收跌近百点子至四年四个月新低，中间价亦创8.11汇改以来次低。交易员称，中间价持续大跌且11月进出口数据不佳，加重看空人民币气氛，市场成交继续放大；虽客盘购汇忌惮央行干预，但结汇亦非良机，料短期汇价续偏弱。

他们并指出，离岸CNH CNH=D3 日内剧烈波动，盘中触及6.4950的三个月新低，与在岸价差扩至700点子左右，创三个月来最大水平，套利盘汹涌或加剧在岸贬值压力；在岸市场信心逐渐涣散，后市关注前期汇改后低点6.45整数关能否提供有效支撑。

“你看有人去结汇的吗？6.4一破，大家预期都变了，那些期待一波（美元）调整的人都死掉了，现在也单方向地买买买（美元），反正你敢砸我就敢买，市场已经被玩坏了。”一中资行交易员称。

另一交易员指出，只有早盘很短时间内有机会拿不错的价格购汇，后续有效波动非常窄；尽管购汇面临央行干预风险，但各方仍踊跃，笃定央行会放手，加上套利的购汇需求，短期央行要么让汇率贬值，要么承担维稳巨大代价。

午后14:30左右，CNH CNH=D3 快速上涨100多个点子，“可能是央行通过海外行干预的，可能释放信号告诉市场不要这么快靠近6.5000。”一位中资银行海外分行交易员称，央行料会在关键点位干预汇率以减缓贬值速度，但干预只能改变速度未必能扭转趋势。

中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标

全球汇市方面，加元和挪威克朗等主要石油出口国的货币周二下跌，因原油价格在接近七年低位处徘徊，有可能给全球经济成长和通胀前景造成冲击。澳元等成长关联型货币也维持防守状态，因中国的11月贸易数据未能缓解围绕中国经济放缓的担忧情绪。FRX/CN

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.4172 6.4082 -0.14%

中间价 CNY=SAEC 6.4078 6.3985 -0.15%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 248.77亿美元 218亿美元

日内波动幅度(pips) 106 日高6.4083 日低6.4189

今年以来升贬幅度 -3.32%

2005年汇改以来升贬幅度 28.97%

1年期美元/人民币掉期 +1,165

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.487 6.4709

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.689 6.6665

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4182。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）