人民币随中间价收三连升 短期汇率料围绕6.37元横向波动

路透上海9月14日 - 人民币兑美元即期周一连三日收涨，中间价亦小升，离岸与在岸汇率波动均收窄，理性渐占上风。交易员表示，随着各项措施逐渐生效，市场交投回归清淡；短期人民币或围绕6.37元做横向震荡，等待本周美联储议息会议最终落锤。

他们并指出，央行不仅出手干预即期市场，在掉期、离岸等市场的果断出手将很好的稳定市场预期，短期观望气氛偏浓；离岸CNH午后部分回吐早前涨幅，两地价差小幅走阔至370点子左右，但从严监管下套利交易将继续降温。

“央行还在sell（卖出美元），但量已经很小了，基本稳定了，本身市场还是有些购汇的，看贬人民币的仍有。这周美联储议息，在这之前人民币应该要稳定一下的吧。”一中资行交易员表示。

境内美元/人民币一年期掉期升水今日小涨30个点子至1,220点子，整体波幅较为有限。而截止16:45，离岸CNH报6.4055，较上日收盘升30个点子，与在岸价差为370个点子左右。

另一中资行交易员表示，目前央行仍需要通过大行不时出来干预一下市场，而最终走向还得看央行的意图，短期方向难辨。

中国央行周一公布8月金融机构外汇占款连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅，且为7月降幅的近三倍，凸显人民币中间价汇改后，实体层面资本外流压力不减，央行仍有必要降准以维稳资金面。

央行公布的数据并显示，当月央行外汇占款减少3,183.51亿元，上月为减少3,080亿元。

人民币兑美元即期成交量为227亿美元，较上日210亿美元略微增加。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

全球汇市方面，在美联储本周召开会议前，美元兑一篮子货币周一触及近三周低点，投资者押注美联储至少在12月前都会把利率维持在纪录低点不变。而令人失望的中国数据加剧全球增长担忧。

新兴汇市方面，土耳其里拉兑美元周一跌至3.0670的记录新低，11月1日大选前的政局不确定性，以及与库德族民兵冲突所产生的安全疑虑，持续打压对里拉的信心。

中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3688。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3679 6.375 0.11%

中间价 6.3709 6.3719 0.02%

成交额 226.62亿美元 210亿美元

日内美元兑人民币相对于中 -0.08%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 95 6.3666 6.3761

今年以来升贬幅度 -2.57%

2005年汇改以来升贬幅度 29.97%

1年期美元/人民币掉期升水 1,190

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4047 6.4076

一年期NDF 6.595 6.589

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 林高丽/黄凯)

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