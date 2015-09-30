人民币收创近一个月新高与离岸仍倒挂 但不具持续升值条件

路透上海9月30日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三连五日收升并创近一个月新高，但较开盘回吐近半涨幅，中间价亦持续走升。交易员称，离岸连续强势明显提振在岸，但人民币持续升值条件并不具备，国内经济仍面临较大下行压力；央行近期引导人民币走强，或为应对外部变动预留波动空间。

他们并指出，早盘在岸高开亦成资金购汇时机，但预计国庆长假后购汇需求将上升，因需偿还假期间境外消费，届时央行维稳压力或将上升。离岸CNHCNH=D3虽小幅回落，但目前两地价差小幅仍倒挂约80个点子，预计两地汇价或交替波动，价差大幅走阔概率不大。

“最主要的还是应对长假期间外面的波动吧，万一美国数据很好美元很强呢，现在腾出空间，也就离央行底线远一点，方便波动。”一外资行交易员表示，“但我并不认为近期汇率连续走强会在节后持续出现，总体来说人民币仍有一定的贬值空间。”

离岸CNH今日小幅回落，但仍高于在岸约80个点子；昨日离岸CNH巨幅震荡，盘中最大波动幅度亦超400点子，并一度触及6.3335元的8.11汇改以来新高。

“这几天在岸明显是跟离岸走，这么强也是有点出乎意料，但我感觉6.36附近应该差不多，不太会大贬也不会大升。”一中资行交易员表示。

市场分析人士认为，境外短期投机者基于中国央行维稳决心，短期选择认亏退场，空头回补引发离岸人民币汇率大涨。估计离岸人民币汇率经历这一段回升，下一步会维持较长时间的盘整，为下一轮做空人民币汇率积聚力量。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

全球汇市方面，欧元周三欧洲盘初全线下跌，因投资者聚焦欧元区通胀数据为负值的前景，这将提振欧洲央行扩大资产购买规模的预期。

中国外汇交易中心周三更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3559。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3571 6.3636 0.10%

中间价 CNY=SAEC 6.3613 6.366 0.07%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 217.58亿美 230亿美元

元

日内波动幅度(pips) 62 日高6.351 日低6.3572

今年以来升贬幅度 -2.41%

2005年汇改以来升贬幅度 30.19%

1年期美元/人民币掉期 <CN +1,215

Y1Y=CFXS>

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3497 6.3433

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5515 6.5515

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）