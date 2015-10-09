人民币收七连升至近两个月新高 风险偏好回升贬值预期淡化

路透上海10月9日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周五连七日收升，与中间价续双创近两个月新高。交易员称，国际美元表现偏弱，央行亦有意让人民币呈现略偏强走势，既可淡化贬值预期，为11月人民币纳入SDR（特别提款权）铺路。

他们并指出，离岸与在岸价差缩小甚至倒挂，套利空间已然消失，在岸贬值压力明显减轻，市场预期亦悄然转变，购汇意愿下降；近期新兴货币普遍反弹，风险偏好回升，人民币有可能挑战6.3整数关，当然大幅升值可能性并不大。

“离岸都被驯服了，大宗商品、新兴货币都在反弹，现在做空人民币没必要。”一中资行交易员表示“离岸和我们经常都倒挂了，客户的想法也在改变，购汇的兴头没那么强”。

中国周三宣布决定采纳国际货币基金组织(IMF)的数据公布特殊标准(SDDS)，这也是为人民币纳入SDR做的最新的努力。美国财政部官员最近表示，中国的改革进程有望对IMF的SDR审核带来积极影响。

IMF执行董事会定于11月决定是否将人民币纳入SDR货币篮子。该篮子目前包括美元、欧元、英镑和日圆。

“掉期、期权都很稳，感觉央行继续营造稳定的气氛，而且离岸也已经上来了，就算现在央行不管，估计在岸这边也跌不太下去。”另一中资行交易员表示。

境内美元/人民币一年期掉期升水CNY1Y=CFXS收报1,210点子，较昨日微跌1.63%，而离岸人民币一年期掉期升水CNH1Y=报1,723/1,748点子，较昨日小跌1.43%

全球汇市方面，包括澳元在内的大宗商品和增长相关货币周五上涨，本周料将收高，受风险偏好回升提振，而避险货币日圆则承压。美元指数.DXY=料连续第二周录得跌幅，因美联储9月会议记录，令投资者更加预期不太可能年内升息。

新兴汇市方面，亚币周五上涨，且周线料将上涨，美联储最近会议记录令美国今年升息预期降温，印尼卢比IDR=跳涨逾4%，本周表现为逾14年来最佳;马币兑美元MYR=升逾3%，周线升幅为1998年9月钉住美元以来最大。

中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3458。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3453 6.3537 0.13%

中间价 CNY=SAEC 6.3493 6.3505 0.02%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 125.38亿美元 108亿美元

日内波动幅度(pips) 79 日高6.3441 日低6.352

今年以来升贬幅度 -2.23%

2005年汇改以来升贬幅度 30.44%

1年期美元/人民币掉期 <CN +1,210

Y1Y=CFXS>

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3435 6.3396

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.524 6.5395

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