人民币收七连升至近两个月新高 风险偏好回升贬值预期淡化

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月9日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周五连七日收升，与中间价续双创近两个月新高。交易员称，国际美元表现偏弱，央行亦有意让人民币呈现略偏强走势，既可淡化贬值预期，为11月人民币纳入SDR（特别提款权）铺路。
他们并指出，离岸与在岸价差缩小甚至倒挂，套利空间已然消失，在岸贬值压力明显减轻，市场预期亦悄然转变，购汇意愿下降；近期新兴货币普遍反弹，风险偏好回升，人民币有可能挑战6.3整数关，当然大幅升值可能性并不大。
“离岸都被驯服了，大宗商品、新兴货币都在反弹，现在做空人民币没必要。”一中资行交易员表示“离岸和我们经常都倒挂了，客户的想法也在改变，购汇的兴头没那么强”。
中国周三宣布决定采纳国际货币基金组织(IMF)的数据公布特殊标准(SDDS)，这也是为人民币纳入SDR做的最新的努力。美国财政部官员最近表示，中国的改革进程有望对IMF的SDR审核带来积极影响。
IMF执行董事会定于11月决定是否将人民币纳入SDR货币篮子。该篮子目前包括美元、欧元、英镑和日圆。
“掉期、期权都很稳，感觉央行继续营造稳定的气氛，而且离岸也已经上来了，就算现在央行不管，估计在岸这边也跌不太下去。”另一中资行交易员表示。
境内美元/人民币一年期掉期升水CNY1Y=CFXS收报1,210点子，较昨日微跌1.63%，而离岸人民币一年期掉期升水CNH1Y=报1,723/1,748点子，较昨日小跌1.43%
全球汇市方面，包括澳元在内的大宗商品和增长相关货币周五上涨，本周料将收高，受风险偏好回升提振，而避险货币日圆则承压。美元指数.DXY=料连续第二周录得跌幅，因美联储9月会议记录，令投资者更加预期不太可能年内升息。
新兴汇市方面，亚币周五上涨，且周线料将上涨，美联储最近会议记录令美国今年升息预期降温，印尼卢比IDR=跳涨逾4%，本周表现为逾14年来最佳;马币兑美元MYR=升逾3%，周线升幅为1998年9月钉住美元以来最大。
中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3458。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 CNY=CFXS 6.3453 6.3537 0.13%
中间价 CNY=SAEC 6.3493 6.3505 0.02%
成交额 CNYSPTVOL=CFXT 125.38亿美元 108亿美元
日内波动幅度(pips) 79 日高6.3441 日低6.352
今年以来升贬幅度 -2.23%
2005年汇改以来升贬幅度 30.44%
1年期美元/人民币掉期 <CN +1,210
Y1Y=CFXS>
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 CNH= 6.3435 6.3396
一年期NDF <CNY1YNDFO 6.524 6.5395
R=>
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。