人民币收跌近百点购汇需求上升 中间价紧随国际美元波动

路透上海3月9日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收跌近百点，尽数回吐昨日反弹

空间，中间价结束四连升，因隔夜国际美元企稳反弹。交易员称，近期市场走势基本参考中

间价表现，为维持人民币汇率指数（CFETS）基本稳定，在人民币贬值预期小幅淡化时汇价

料继续双向波动。

他们并指出，两会期间消息面淡静，在汇价连续上升之后客盘购汇需求上升，成交较昨

日明显放大，大行持续在结汇方向提供流动性，力求中间价与市场价偏离不超过40个点子，

但较少关注日内国际美元波动；而离岸CNHCNH=D3汇价亦现小跌，与在岸价格价差维持在5

0点子以内。

“最近fixing（中间价）跟着美元指数，而市场价也跟着fixing走，但感觉节奏还是由

大行在把控的。”一中资行交易员称。

瑞银集团最新观点认为，短期内中国央行应会致力于保持汇率对美元和一篮子货币都保

持相对稳定。其维持全年人民币对美元温和贬值5%、年底汇率6.8的预测不变。汇率很可能

大部分时间保持稳定、阶段性贬值。央行可能会继续动用外汇储备维稳币值，并在实际上收

紧外汇储备，以避免汇率大幅贬值和有效管理资本流动。

中国全国政协十二届四次会议与十二届全国人大四次会议已于上周开幕，会议将持续至

16日上午结束。

中国国家外汇管理局周三在官方微博表示，外汇管理支持正常合理用汇的政策没有变，

华尔街日报称中国“限制商业汇兑行为”的报道不准确。

全球汇市方面，周三外汇市场弥漫轻微的厌恶风险基调，在担心中国经济放缓的不安气

氛中，日圆全线上扬。关注本周加拿大、新西兰和欧央行陆续召开的政策会议。欧央行预料

将进一步调降已为负值的存款利率，并宣布扩大资产购买，以提振通胀。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.5150 6.5055 -0.15%

中间价CNY=SAEC 6.5106 6.5041 -0.10%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 181.02亿美元 139亿美元

日内波动幅度(pips) 97 日高6.5062 日低6.5159

今年以来升贬幅度 -0.33%

2005年汇改以来升贬幅度 27.04%

一年期美元/人民币掉期 +685

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5168 6.5077

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.728 6.7088

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5147；交易中心自1月4日

起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参

考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度

和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇

率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价

，并一次性贬值近2%。（完）