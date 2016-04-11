人民币随中间价小幅收升 数据影响有限区间波动料延续

路透上海/北京4月11日 - 人民币兑美元即期周一随中间价小幅收升，中间价亦升至一周高点。交易员称，近期国际美元持续偏弱，客盘结售汇依旧相对均衡；午后随美指走升购汇略强，但6.47上方有大行卖压。人民币对一篮子货币稳中偏弱，短期人民币料延续当前波动区间，除非欧元兑美元破位上行。

他们并指出，国家统计局最新公布的3月通胀数据对汇市影响有限，日内波动则仍需关注欧美日元表现；在外部环境转好时机，监管层料续加强汇率双向波动引导，以减少调控压力。

“美指都94了，看上去挺虚的，但看欧元还是维持在区间内，人民币要升值，要看欧元表现。”一外资行交易员称。

亦有股份行交易员称，当前人民币的汇率并非均衡汇率，没有反映出经济基本面，所以与宏观数据关系不大。

受鲜菜鲜果和猪肉等食品价格回落影响，中国3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅持平在上月2.3%的水平，而没有出现预期的大幅扩大，低于路透调查预估中值2.5%。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(8日)的人民币汇率指数为97.64，较前周下跌0.38%，较2014年底下跌2.36%，该指数自公布以来首次跌破98关口，再创记录新低。

全球汇市方面，日本官员周一再度警告可能出手干预，但这却不足以阻挡日圆上涨，美元触及108日圆以下的17个月新低。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.47 6.4753 0.08%

中间价 6.4649 6.4733 0.13%

成交额 178.59亿美元 179.01亿美元

日内波动幅度(pips) 81 日高6.4637 日低6.4718

今年以来升贬幅度 0.36%

2005年汇改以来升贬幅度 27.92%

一年期美元/人民币掉期 +770

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4805 6.478

一年期NDF 6.646 6.6576

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4710；交易中心自1月4日起，每天公布12次

参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日

起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际

主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）