美指走低推升人民币收至逾三个半月新高 收盘前成交大增

路透上海/北京4月12日 - 人民币兑美元即期周二收升至逾三个半月新高。

交易员称，美指创近八个月新低，午后人民币涨幅扩大致成交大增。一篮子货币代表的人民币汇率指数继续下行，监管层或借此释放贬值动能，并维持汇率相对稳定，营造人民币双向波动。

他们并指出，由于中间价继续持稳，波动区间较之前亦明显收窄，市场价与中间价仍维持较低偏离度。客盘对人民币已近阶段高点的看法略有上升，市场结汇需求略有减少，购汇需求则逐渐升温，但总体均衡。

“近期中间价有点升不上去了，也有可能是管理层在其中表达了他们的观点，...现在又把客盘购汇情绪勾出来了。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员称，最近一段时间人民币与非美货币走势一致，主要随着美指下行而走升，未见明显干预。

全球汇市方面，避险的日圆周二兑美元跌落一年半高位。而大宗商品相关货币则攀升，因油价上涨刺激了投资者对较高风险资产的需求。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4592 6.47 0.17%

中间价 6.4616 6.4649 0.05%

成交额 206.26亿美元 178.59亿美元

日内波动幅度(pips) 178 日高6.4507 日低6.4685

今年以来升贬幅度 0.53%

2005年汇改以来升贬幅度 28.14%

一年期美元/人民币掉期 +774

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4705 6.4679

一年期NDF 6.6428 6.6403

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4647；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）