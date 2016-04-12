美指走低推升人民币收至逾三个半月新高 收盘前成交大增

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海/北京4月12日 - 人民币兑美元即期周二收升至逾三个半月新高。
交易员称，美指创近八个月新低，午后人民币涨幅扩大致成交大增。一篮子货币代表的人民币汇率指数继续下行，监管层或借此释放贬值动能，并维持汇率相对稳定，营造人民币双向波动。
他们并指出，由于中间价继续持稳，波动区间较之前亦明显收窄，市场价与中间价仍维持较低偏离度。客盘对人民币已近阶段高点的看法略有上升，市场结汇需求略有减少，购汇需求则逐渐升温，但总体均衡。
“近期中间价有点升不上去了，也有可能是管理层在其中表达了他们的观点，...现在又把客盘购汇情绪勾出来了。”一中资行交易员称。
亦有外资行交易员称，最近一段时间人民币与非美货币走势一致，主要随着美指下行而走升，未见明显干预。
全球汇市方面，避险的日圆周二兑美元跌落一年半高位。而大宗商品相关货币则攀升，因油价上涨刺激了投资者对较高风险资产的需求。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.4592 6.47 0.17%
中间价 6.4616 6.4649 0.05%
成交额 206.26亿美元 178.59亿美元
日内波动幅度(pips) 178 日高6.4507 日低6.4685
今年以来升贬幅度 0.53%
2005年汇改以来升贬幅度 28.14%
一年期美元/人民币掉期 +774
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.4705 6.4679
一年期NDF 6.6428 6.6403
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4647；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。