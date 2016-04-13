人民币小幅收跌 3月贸易数据优于预期但影响短暂

路透北京4月13日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则连三日小升。交易员称，人民币中间价继续根据隔夜美元指数表现小幅修正，即期汇价跟随中间价小幅调整，但汇价接近6.45元前期高点，部分客盘认为人民币继续升值空间有限，购汇需求快速上升。

他们并指出，中国最新公布的3月贸易数据优于预期对人民币有短暂支撑，但对虚假贸易有所顾虑，市场很快随美指进行调整。自营盘更多是根据外盘波动情况调整操作策略。他们并预计，美指跌势虽未完结，但下跌空间有限，美国升息预期一旦重燃，人民币仍可能承压。

“影响人民币的（因素）不在国内，都是外盘，最近一直都这样；中间价根据隔夜美元调整，市场价跟着中间价，日内波动再根据外盘表现做一定调整，大家都这么看的吧。”一外资行交易员称。

另有股份行交易员称，今日中间价出乎意料的强，盘中贸易数据有一波影响但比较短暂，日内人民币随美指反弹而呈下滑趋势。

中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口则同比下降7.6%。3月贸易顺差298.57亿美元；3月外贸出口先导指数环比回升0.3至31.6。

中金宏观最新的报告指出，一季度中国对香港进口同比增长90.8%，增速较四季度（32.9%）大幅上升59个百分点，3月份当月增速也进一步加快（同比增长116.5%），对香港进口大幅增长受到虚假贸易的干扰。但中国对香港进口占比较低，占进口总额不到1%，对一季度进口影响只有0.2个百分点。

分析人士指出，3月人民币兑一篮子货币指数下降，贸易价格条件继续改善，有利于进出口更加均衡；但全年角度看，中国外贸状况仍面临较大压力。

全球汇市方面，周三欧洲交易时段，由油价大涨给商品货币带来的提振在消退，美元兑欧元和日圆上涨近0.5%，并且兑欧元触及一周高位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4678 6.467 -0.13%

中间价 6.4591 6.4616 0.04%

成交额 186.41亿美元 206.26亿美元

日内波动幅度(pips) 91 日高6.462 日低6.4711

今年以来升贬幅度 0.40%

2005年汇改以来升贬幅度 27.96%

一年期美元/人民币掉期 +820

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4805 6.4735

一年期NDF 6.663 6.6413

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4666；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

发稿 张金栋/孙琦子

审校 曾祥进