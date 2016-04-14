美指劲升致人民币收跌近200点 后市料仍维持区间震荡

路透上海/北京4月14日 - 人民币兑美元即期周四收跌近200点，中间价则大跌300点至两周新低，结束三连升。交易员称，隔夜美元指数劲升近1%，人民币参考一篮子货币要求中间价大幅低开，但并不认为美元指数就此展开反弹，预计美元指数仍以震荡偏弱走势为主，人民币汇价料维持在6.45-6.50元区间震荡。

他们并指出，受中间价大跌影响，市场成交明显放量，但以自营盘为主；季初因素和监管因素叠加致使客盘购汇有所回落。由于美指隔夜跳空的空间比日内大得多，除非有比较好的预判，机构对留隔夜头寸敞口也比较谨慎。

“昨天比较突然，跳得很多，但我还是维持区间波动判断，...现在授信比较多，客盘购汇量上头有限制，真的客盘还不如以前的四分之一。”一中资行交易员称。

另有股份行交易员指出，很难说人民币汇价对美指的跌幅是否到位，人民币汇价“有管理的浮动”就是为了平抑过度波动。

全球汇市方面，美元周四上涨，上日曾创下逾一个月最大单日涨幅，风险偏好升温促使投资者削减日圆和欧元等低收益货币的仓位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4875 6.4678 -0.30%

中间价 6.4891 6.4591 -0.46%

成交额 202.72亿美元 186.41亿美元

日内波动幅度(pips) 88 日高6.4811 日低6.4899

今年以来升贬幅度 0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 27.58%

一年期美元/人民币掉期 +860

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4958 6.485

一年期 6.6755 6.6705

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4869；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

发稿 张金栋/孙琦子

审校 曾祥进