人民币小幅收升 宏观数据支撑作用午后显现

路透上海/北京4月15日 - 人民币兑美元即期周五缩量整理小幅收升，中间价跌幅明显收窄。交易员称，最新公布的中国一季度宏观经济数据对汇市支撑在午后显现，美元指数反抽势头并不强，且人民币汇价已靠近上升趋势线附近支撑，继续调整压力料不大。

他们并指出，客盘结售汇相对平衡，经济数据并未刺激交投；而本周境内美元长端掉期点却稳步上行，一方面得益于近期大行卖盘消退，另一方面近期国内债券收益率上升，利率平价也要求掉期曲线陡峭化。

“如果没flow（客盘），且欧元不跌，咱们这动不了。”一中资行交易员称。

另有外资行交易员称，人民币日内波动与美指走势关联性强，但午后美指波动不明显，人民币汇价走升可能是中国经济基本面边际改善的支撑作用。

中国一季度GDP(国内生产总值)同比增速6.7%创七年新低，但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。

中国央行副行长易纲周四称，央行希望看到稳定的人民币汇率，当局将在推行政策和允许市场决定汇率之间取得平衡，同时不希望看到人民币汇率被严重高估。他并强调，人民币汇率是“参考”一篮子货币，而非钉住它，因此不应指望人民币汇率将跟随该指数而动。

全球汇市方面，美元周五上扬，本周料录得周线上涨。投资者等待在华盛顿举行的20国集团(G20)会议结果，汇率政策料成为本次会议上的主要议题。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4816 6.4875 0.09%

中间价 6.4908 6.4891 -0.03%

成交额 173.14亿美元 202.72亿美元

日内波动幅度(pips) 83 日高6.4801 日低6.4884

今年以来升贬幅度 0.19%

2005年汇改以来升贬幅度 27.69%

一年期美元/人民币掉期 +802

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4886 6.4925

一年期 6.666 6.6693

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4838；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

发稿 张金栋/孙琦子

审校 张喜良/曾祥进