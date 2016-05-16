人民币微收跌贬值压力略升 但仍难摆脱区间波动

路透北京5月16日 - 中国人民币兑美元即期周一收盘微跌，中间价则续跌至逾两个月低点。交易员称，中间价低开，客盘视为结汇良机，另外日内美元指数小幅回落，也提振结汇需求；从两地点差维持较阔和一年期掉期走高的情况来看，人民币还是体现出一定的贬值压力。

他们并表示，短期汇价料围绕6.5-6.55元区间波动，难现趋势性贬值；另外，近期市场价和中间价的偏离较大，似乎更贴近上日收盘价，这是否是监管层有意淡化中间价信号作用，还需观察。

“近期市场的力量有点推着（美元兑）人民币往下走，但比起上个礼拜，区间明显上移了，（美元兑人民币）中间价往不断的高开啊。”

另一股份行交易员称，现在市场还是没有养成看中国经济数据的习惯，除了美指，一般都是看客盘和央行的引导。

中国国家外汇管理局周一稍晚公布，4月银行结售汇逆差237亿美元，较上月的364亿美元下降35%；外管局称，中国4月境内主体购汇意愿减弱，对外偿债节奏继续放缓，今后一段时间中国经济仍会运行在合理区间。

中国国家外汇管理局上周五发布2015年报预计，今年跨境资本流动将保持稳定；中国的外汇储备仍较充裕，境内主体经过近两年债务去杠杆化调整已明显降低未来对外偿付风险，2016年要保障外汇储备安全、流动和保值增值。

路透计算的周一CFETS人民币汇率指数小升至97.04，因今日人民币对美元和日圆明显走贬，但对欧元上涨。另外SDR篮子指数继续轻微走强至96.38，上周五为96.29。

全球汇市方面，日圆周一走软，因日本当局提高了在汇市口头干预的调门，抹去盘初因中国数据令人失望而录得的涨幅。日本本周将主持召开七国集团(G7)会议。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5209 6.5202 -0.01%

中间价 6.5343 6.5246 -0.15%

成交额 182.65亿美元 206.36亿美元

日内波动幅度(pips) 108 日高6.5204 日低6.5312

今年以来升贬幅度 -0.42%

2005年汇改以来升贬幅度 26.92%

一年期美元/人民币掉期 +792.5

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5459 6.5536

一年期NDF 6.719 6.7158

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5235；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）