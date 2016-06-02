人民币收盘放量小升短期料仍承压 美议息前美元流动性偏紧

路透北京6月2日 - 中国人民币兑美元即期周四收盘放量小升，中间价则大幅反弹。交易员称，6.58元附近多空分歧明显，盘中可见购汇激增，但结汇盘亦不少，市场成交明显放大；美元指数回调给人民币多头喘息机会，但周五美国将公布非农就业数据，人民币料仍承压。

他们并指出，距离美联储议息会议只剩不足两周，美元流动性依旧紧张。尽管有大行持续提供美元流动性，但许多机构在拆借和掉期市场大量拆入美元且只进不出，导致美元/人民币掉期曲线长短端均下行。

“马上到议息会议了，大家开始囤美元了。”一股份行交易员指出。

另有股份行交易员表示，近期人民币走势还是根据美指变动，不过大家预期是稳定中小贬，短期贬至6.6的概率不大。

另外，人民币兑美元即期今日在北京时间9:45左右才出现首笔成交，成交价格在6.58左右，接近昨日收盘价而距离中间价较远。有交易员指出，根据定价机制，人民币早盘开盘前15分钟的成交应落在做市商报价和中间价之间，导致今日开盘前15分钟没有合适的报价成交。

北京时间16:40，境内美元/人民币一周期掉期报8点，一个月期报38点，一年期报635点，较上日分别下跌54.29%、27.78%、8.24%。

也有外资行交易员指出，由于美国非农数据公布临近，且今晚还有欧洲央行议息会议，下周初有中美战略与经济对话等一系列重磅事件，“这个位置可上可下，现在猜方向，早了点。”

路透根据中国外汇交易中心公布的中间价测算的今日CFETS人民币汇率指数为97.11，较上日微升0.03%；SDR篮子指数为96.23，BIS篮子指数为98.37。

全球汇市方面，美元兑日圆周四触及两周低位，有关美联储是否将很快升息的不确定性打压美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5792 6.5821 0.04%

中间价 6.5688 6.5889 0.31%

成交额 242.04亿美元 219.31亿美元

日内波动幅度(pips) 61 日低6.582 日高6.5759

今年以来升贬幅度 -1.30%

2005年汇改以来升贬幅度 25.80%

一年期美元/人民币掉期 635

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5856 6.587

一年期NDF 6.7475 6.7545

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5779；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）