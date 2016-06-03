人民币缩量收创四个半月新低 观望美非农数据和中美对话

路透北京6月3日 - 中国人民币兑美元即期周五缩量收创四个半月新低，中间价则大幅下调。交易员称，正如昨天的情形，因为中间价机制问题，开盘后10分钟内没有合适的报价成交；随后人民币在6.5850附近窄幅波动，成交较昨日下滑近四成。

他们并指出，今晚美国将公布非农就业数据，下周中美战略和经济对话即将开启，市场正在等待新的消息指引，情绪偏谨慎。由于市场平稳，自营盘亦没有动力开头寸；而客盘虽略偏购汇，亦有客户提出希望在靠近6.60时结汇。

“现在都在等消息，看看中美博弈的结果。”一外资行交易员称，目前市场的美元流动性比前几天稍好，但仍不宽松。

亦有中资行交易员称，“这两日的中间价符合定价规则，但不符合市场行情。报价行按规则计算报出中间价，但实际上又不愿按照报出的价格成交。”

另一位中资行交易员指出，未来人民币的短期走向，主要还是要看美元指数的走向。

路透根据中国外汇交易中心公布的中间价测算的今日CFETS人民币汇率指数为97.00，较上日小跌0.12%；SDR篮子指数为96.19，BIS篮子指数为98.24，均小幅下跌。

达拉斯联储总裁柯普朗周四称，升息应缓慢、渐进、有耐心地进行。如果大选造成经济前景不确定，导致经济放缓，联储需要加以考虑；不希望出人意料地升息。而英国退欧‘可能’影响美联储的6月利率决定。

全球汇市方面，欧元兑日圆周五接近三年低位，因之前欧洲央行未提高其长期预估，加大了未来进一步放松政策的可能性。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5855 6.5792 -0.10%

中间价 6.5793 6.5688 -0.16%

成交额 153.45亿美元 242.04亿美元

日内波动幅度(pips) 43 日低6.588 日高6.5837

今年以来升贬幅度 -1.40%

2005年汇改以来升贬幅度 25.68%

一年期美元/人民币掉期 660

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5931 6.5877

一年期NDF 6.747 6.7383

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5852；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）