人民币连四日阶梯式小升 交易时间延长料对市场影响有限

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月23日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三继续随中间价小升，也是9月底来首现四连升，但 整体升幅非常有限。交易员称，临近年底人民币走势进入相对平稳波动，虽客盘购汇为主，但6.48上方压力较大，且有大行持续结汇盘支撑，另外部分企业囤积的汇盘亦开始出清，汇价短期料续看稳。
他们并指出，美元在海外市场有走弱迹象，但午后离岸CNH扩大跌势，回吐昨日近半涨幅，因在 岸汇价连续持稳，两地价差重回600点子以上。虽整体看稳人民币，但并不能排除特殊情况下人民币短暂快速 走升的可能，央行仍对市场有较强把控能力。
“年底就是维稳了，不会有什么大的波动，很多交易员都休假了。”一外资行交易员表示。
中国央行称自2016年1月4日起银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23：30，但收盘价仍 沿用16:30的成交价。
一中资行交易员称，外汇交易中心将交易时间延长，短期并不会对汇市产生直接影响，交易量亦不会大幅增加。
“估计晚上五点之后交易就非常清淡了，...中国汇市若延长交易时间之后，目前只有境外少数几家央行 可以参与，所以交易充分程度也不好说。”该交易员称。
三位直接了解情况的消息人士周二透露，中国从周三起至12月30日，将就延长在岸人民币交易时间进行 模拟测试。
全球汇市方面，美元周三微涨，市场因假期交投清淡，多数主要货币对在窄幅区间波动，而昨晚美国公布 的数据显示经济表现好坏不一。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 CNY=CFXS 6.4778 6.4788 0.02%
中间价 CNY=SAEC 6.4731 6.4746 0.02%
成交额 CNYSPTVOL=CFXT 194.22亿美 177亿美元
元
日内波动幅度(pips) 37 日高6.4751 日低6.4788
今年以来升贬幅度 -4.23%
2005年汇改以来升贬幅度 27.77%
1年期美元/人民币掉期 +1,110
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 CNH= 6.5413 6.5253
一年期NDF <CNY1YNDFO 6.762 6.763
R=>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4765。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)
(发稿 孙琦子/张金栋; 审校 吴云凌/曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。