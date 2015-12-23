人民币连四日阶梯式小升 交易时间延长料对市场影响有限

路透北京12月23日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三继续随中间价小升，也是9月底来首现四连升，但 整体升幅非常有限。交易员称，临近年底人民币走势进入相对平稳波动，虽客盘购汇为主，但6.48上方压力较大，且有大行持续结汇盘支撑，另外部分企业囤积的汇盘亦开始出清，汇价短期料续看稳。

他们并指出，美元在海外市场有走弱迹象，但午后离岸CNH扩大跌势，回吐昨日近半涨幅，因在 岸汇价连续持稳，两地价差重回600点子以上。虽整体看稳人民币，但并不能排除特殊情况下人民币短暂快速 走升的可能，央行仍对市场有较强把控能力。

“年底就是维稳了，不会有什么大的波动，很多交易员都休假了。”一外资行交易员表示。

中国央行称自2016年1月4日起银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23：30，但收盘价仍 沿用16:30的成交价。

一中资行交易员称，外汇交易中心将交易时间延长，短期并不会对汇市产生直接影响，交易量亦不会大幅增加。

“估计晚上五点之后交易就非常清淡了，...中国汇市若延长交易时间之后，目前只有境外少数几家央行 可以参与，所以交易充分程度也不好说。”该交易员称。

三位直接了解情况的消息人士周二透露，中国从周三起至12月30日，将就延长在岸人民币交易时间进行 模拟测试。

全球汇市方面，美元周三微涨，市场因假期交投清淡，多数主要货币对在窄幅区间波动，而昨晚美国公布 的数据显示经济表现好坏不一。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.4778 6.4788 0.02%

中间价 CNY=SAEC 6.4731 6.4746 0.02%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 194.22亿美 177亿美元

元

日内波动幅度(pips) 37 日高6.4751 日低6.4788

今年以来升贬幅度 -4.23%

2005年汇改以来升贬幅度 27.77%

1年期美元/人民币掉期 +1,110

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.5413 6.5253

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.762 6.763

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4765。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)