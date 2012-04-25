大商所理事长称今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
* 人民币兑美元跟随中间价小涨
* 欧元反弹削弱美元指数上涨动能
* 盘间波动较小,尽显投资者谨慎心态
* 交易区间脱离中间价,弱化美元做多动能
路透上海4月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三小幅收涨.欧元反弹削弱美元指数.DXY上涨动能,人民币中间价顺势高开,并带动即期汇价震荡向上.而盘间波动仍然较小,尽显投资者谨慎心态.
北京一银行交易员表示,市场供需比较均衡.人民币扩大波幅後,机构观望气氛浓厚,持有的头寸不会过多.而交易区间明显脱离中间价,亦弱化做多美元的动力.
"按照大家惯性的逻辑,中间价上方100多个点,再往上比较难,"他认为.
上述交易员并指出,近期资本流出较为严重,亦成为美元兑人民币汇价脱离中间价,维持高位震荡的重要推手.而中国此前大幅增加长期外债指标,引入更多外国投资等政策,也从侧面印证了资本流出的现状.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3041 6.3035 6.3080 6.2923 6.3003 6.3073
外交部副部长崔天凯稍早表示,中国正在努力推动人民币汇率改革.人民币汇率走势已越来越取决於市场力量.
由发改委核定的境内外资银行2012年度中长期外债大幅升至240亿美元,业内人士指出,这一额度尚不包括可于年内调增一次的规模,意味着实际的规模或将更看高一线.
以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3485/25 6.3470
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3050/70 6.3065
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水309点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.335元.
多数亚洲新兴经济体货币周三小涨,此前荷兰标债结果强劲,且苹果公布乐观财报.不过在美国联邦储备委员会(美联储,FED)会议结果公布前,投资者仍然谨慎.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.并於2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制至1%;随後又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 冉莹/周晓峰; 审校 林高丽
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