人民币微收跌外贸数据影响有限 离岸CNH转升而价差仍阔

路透上海9月8日 - 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周二收盘继续小跌；中间价为六日来 首次调低。交易员表示，客盘购汇需求仍不少，央行入市干预身影频现，而行政干预措施渐 次起效伴随着市场成交的小幅萎缩；中国8月贸易顺差超预期，对在岸人民币影响有限，而 离岸CNH则反应较为激烈。

他们并指出，人民币中间价结束五连涨，似乎表明央行愿意让人民币适度贬值，但较高 贸易顺差推动离岸CNH由跌转升，与在岸价差从1,200点子快速收窄至1,000点子左右。由于 在岸购汇需求受到部分限制，套利成本增加，两地价差可能在短时间内难以弥合。

“套利盘本来会帮助收窄价差，现在境外干预又不多，价差甚至可能慢慢扩大，现在两 个市场各玩各的了。”一中资行交易员表示。

另一中资行交易员认为，离岸CNH汇价不受限制，日内反弹可能与套利有关，在岸人民 币因为干预而表现的比较“平稳”，“CNY要不干预，汇价也可能跌的很快。”

中国海关周二公布，8月以美元计价出口同比下降5.5%、进口同比降13.8%，当月贸易顺 差602.4亿美元；路透调查中值则分别为下降6%、8.2%及顺差482亿美元。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，8月进口数据降幅扩大表明，经济下行 压力在进一步加大，接下来的四个月难言乐观；出口降幅虽有收窄，但依然低迷，人民币当 前的贬值幅度不足以提振出口。总体来看，外贸数据缺乏亮点，市场对人民币的贬值预期难 以消退。

受欠佳的8月中国外储数据影响，离岸CNH CNH= 早盘一度大跌至6.4933的两周低点，与 在岸价差阔至1,200点子以上。香港金管局为维持港元兑美元强方保证7.75水平，近期已经 连续向市场注入港元流动性。

中金公司最新观点指出，在8月11日汇改后，人民币汇率预期发生逆转，贬值预期促使 部分本港企业和居民将人民币存款转回本币存款，造成港币流动性紧张、推高港币汇率，预 计港币在未来一段时间内或继续维持强势。

中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录 新高。

今日人民币兑美元即期成交量 CNYSPTVOL=CFXT 为282亿美元，较上日319亿美元减少 逾一成。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

全球汇市方面，欧元兑美元周二连续第三天上涨，由于投资者对全球经济增长存在担忧 ，对美联储下周升息的预期降温。

中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3645。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3672 6.3659 -0.02%

中间价 CNY=SAEC 6.3639 6.3584 -0.09%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 282亿美元 319亿美

元

日内美元兑人民币相对于中 0.14%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 120 6.361 6.373

今年以来升贬幅度 -2.56%

2005年汇改以来升贬幅度 29.99%

1年期美元/人民币掉期升水 < 1,270

CNY1Y=CFXS>

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.4647 6.4779

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.645 6.6575

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 林高丽/黄凯)

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