《RUSSELL专栏》人民币贬值对煤市冲击有限 煤价变化不大

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月19日 - 理论上，人民币贬值应该不利于中国煤炭进口以及亚洲煤价。但目前为止，实际情形却并非完全如此。

人民币贬值使中国国内煤炭获得相对优势，因此中国可能会减少进口煤炭，这从逻辑上来说是没有问题的。中国是全球最大的煤炭进口国。

中国央行大幅调降人民币中间价之后，人民币上周贬值约3%。市场普遍认为央行此举是为了增强中国出口行业的竞争力。

在新的汇率水平之下，如果以美元计价的中国进口煤炭价格下降，或者以人民币计价的国内煤炭价格上升，都不足为奇。

但是，中国国内煤价基本保持稳定，秦皇岛动力煤基准价格SH-QHA-TRMCOAL并无变化，上周仍保持在每吨410元(64美元)。

今年迄今为止国内煤炭价格已累计下跌22%，上半年有70%以上的中国煤炭企业出现亏损。

如果人民币贬值不能提振国内煤价，那么对中国进口煤炭价格最常参考的基准也没有太大影响。

上周澳洲纽卡斯尔港口的热煤指数GCLNWCWIDX上涨0.8%报每吨60美元，这仅略低于今年第一周的61.94美元。

以澳元计价，截至8月14日的当周，该指数较1月第一周上涨了6.3%。

然在ICE交易的煤炭期货下跌，指标纽卡斯尔合约GCLNWCPFBMc2周二收盘价为每吨58.35美元，已较8月10日收盘价下跌了5.4%。

追踪华南到岸价的API8 CRFRMc1期货周二报每顿50.70美元，较8月10日收盘价下跌1.2%。

该期货合约将可更好地看出实货价格的走向，即使无法精确地预测亚洲煤价大跌。

为何会如此，尤其是煤价看来可能是受到人民币贬值影响最大的大宗商品？

或许是因为在亚洲煤炭市场还有其他因素在影响市况。

**市场面对中国新现实**

最有可能的情况是，市场迅速调整适应中国的形势变化。

中国是海运煤市场公认的平衡器。中国为全球最大煤进口国。

如果价格合宜，中国会一直买进煤炭。这里合宜价格意味着计入运费与其他费用后低于国内价格。

但今年中国的煤进口量下滑，今年前七个月较上年同期减少33.7%，至1.2112亿吨。

有几项原因造成进口量减少，其中包括火力发电需求放缓；主管当局因污染考量采取举措限制煤的使用；对进口煤加强审查与质检，以及中国国内交通网络的改善。

尽管印尼、澳洲与南非的煤生产者显然仍在努力向中国售煤，不过它们似乎不再把中国看作兜底的买家，而且也在对自身的采矿与市场行销做出对应的调整。

印尼能源部8月11日表示，今年前七个月，印尼煤产量减少15%，至2.329亿吨，出口量大跌18%，至1.868亿吨。

澳洲可能从印尼手中夺回全球各类煤最大出口国的王位，澳洲政府预估机构预计，2015/16财年炼钢使用的炼焦煤与动力煤出口皆温和增长。

澳洲政府预计2015/16年度炼焦煤出口料增长3%，动力煤出口微升0.4%。

这表明迄今在亚洲煤炭市场的均衡态势调整上，印尼做出了很大贡献，但澳洲也并没有给目前供大于求的市场新增太多供应。

另一个大幅削减供应的是中国自身。根据官方数据，7月中国煤炭产量同比下降3.1%，今年1-7月产量同比减少5.3%至21亿吨。

这意味着今年头七个月中国减产约1亿吨，同期印尼出口下降4,000万吨左右。

这一方面对亚洲煤炭市场恢复平衡大有帮助，但另一方面也降低了中国在海运煤炭市场的影响力。

虽然海运煤炭价格可能需要下调以反映人民币贬值的影响，但这或许算不上什么戏剧性的转变。

对煤炭价格影响更大的，可能是印度的进口情况，以及东南亚由于新建电厂导致煤炭消费增加。

煤炭市场虽然供应仍然过剩，但其在市场恢复平衡方面，进展要大大领先于铁矿石、铝、铜以及原油等其它大宗商品市场。(完)

(编译 孙国玉/戴素萍/陈宗琦/郑茵 审校 张涛/高琦/王丽鑫/张明钧)

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