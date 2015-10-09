《戎志平专栏》第一笔人民币利率互换交易的由来

（作者是资深金融专家戎志平，中国利率互换产品最早的设计者及交易界的领军人物，文章仅为本人观点，不代表作者目前或曾经就职的机构）

2005年10月10日，国开行与光大银行达成了第一笔人民币利率互换交易，开启了人民币利率互换市场。这笔交易名义本金50亿元人民币，期限10年，光大银行支付固定利率2.95%，国开行支付一年期定期存款利率、利率每年重置一次，按年付息，于2015年10月11日到期结束。在第一笔人民币利率互换交易到期之际，回顾这段历史，对于我们认识金融衍生品的作用和意义，坚定发展金融衍生品市场的信心，具有积极意义。

人民币利率互换市场的开启，是推进利率市场化的结果。2004年12月，中央经济工作会进一步强调了稳步推进利率市场化的要求。人民银行贯彻中央经济工作会议精神，将利率形成机制改革作为2005年重点工作，争取在2006年对外资开放银行业之前，在利率定价机制方面取得重要进展，应对外资银行的挑战。在这个大背景下，人民银行认为利率互换市场有利于基准利率的形成，并积极推动市场机构进行利率风险管理工具创新。

国开行和光大银行之所以能达成首笔交易，是在利率市场化大背景下，自身管理利率风险的实际需要。对国开行来说，当时主要是出于四个方面的考虑。首先，是自身资产负债管理的需要。当时国开行金融债券发行已完全市场化。根据投资者的需要，发行了大量长期固定利率债券，但是贷款资产却主要是利率一年一定的浮动利率，资产负债表上存在较大的利率风险敞口。

其次，是服务债券投资者的需要。当时一些国开债投资者提出了开展债券收益互换的要求，以便管理自身的资产负债表利率风险。

第三，满足客户风险管理的需要。当时国开行的一些优质大客户在长期债务融资上有了较大选择余地，即可选择固定和浮动利率贷款，还可选择发行企业债券、短期融资券，在多种融资工具可用的情况下，有管理利率风险、降低融资成本的要求。

第四，适应人民币汇率改革的形势。当年7月21日，人民银行启动了人民币汇率改革，建立了人民币外汇远期市场。国开行为服务客户，推出了长期限的人民币远期交易，需要利率互换来管理外汇远期的利率敞口风险。国开行有庞大的资产负债表支持，有主动负债的便利和庞大的客户基础，是有条件开展人民币利率互换业务的。

当时，光大银行进入利率互换交易的直接动机是为了开办固定利率住房贷款业务。人民银行在2005年一季度《货币政策执行报告》中，明确提出了开展固定利率住房贷款试点的计划。光大银行积极响应，筹备开展这项业务。在推进的过程中，需要解决的一个关键技术问题是长期固定贷款给银行带来的资产负债利率错配问题。商业银行负债主要是活期存款和期限一年以下的定期存款，长期固定利率负债很少。如果发放长期固定利率贷款，会产生较大的负利率敞口，需要工具对冲。国开行和光大银行的需求正好互补，双方都有进行交易的需求。

银行间债券市场的发展，为开展互换交易奠定了基础。当时，国开行除了发行固定利率债券，还发行了大量以一年期定期存款利率为基准的长期浮动利率债券。在发行上，国开行还不时采取相同期限固定利率债券和浮动利率债券同时发行的方式。债券一级和二级市场已经形成了固定利率债券和浮动利率债券之间资产互换的影子价格，为利率互换交易定价提供了重要参考。第一笔利率互换交易定价时，主要是参照当年4月27日国开行发行的十年期浮动利率债050204和相近期限固定利率债二级市场价格，并结合互换交易的现金流特点和市场对互换的需求确定的。在过去十年里，经历了两轮利率上下波动周期，9次利率重置，最终国开行和光大银行在这笔交易上的净现金流收支相抵，十年累计只有万分之一的差额（见下表），这表明当时债券市场对固定和浮动利率国开债的定价效率达到了较高的水平。

第一笔利率互换重置利率及利差 重置日期 重置利率 固定利差 净利差

2005/10/10 2.25 2.95 0.70

2006/10/10 2.52 2.95 0.43

2007/10/10 3.87 2.95 -0.92

2008/10/10 3.60 2.95 -0.65

2009/10/10 2.25 2.95 0.70

2010/10/10 2.50 2.95 0.45

2011/10/10 3.50 2.95 -0.55

2012/10/10 3.00 2.95 -0.05

2013/10/10 3.00 2.95 -0.05

2014/10/10 3.00 2.95 -0.05

合计： 0.01

通过这笔交易，国开行、光大银行降低了资产负债利率错配的风险，达到了风险管理的目的。更重要的是，有了利率互换支持，为光大银行推出长期固定利率贷款创造了条件，使广大消费者从中受益。通过利率互换交易，使利率风险在金融机构、消费者之间转移和重新分配，使各方可以根据自己的财富禀赋和风险偏好配置风险，增进了所有各方的福利，因而也增进了全社会的福利。