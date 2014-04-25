（更正）市场聚焦：人民币跨境套利催生经常项目收付逆差

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
(标题中应为逆差，非顺差)
路透北京4月25日 -中国3月银行代客结售汇与涉外收付愈显背离，这源于人民币国际化和国内外汇存贷业务的积极推动，更凸显出境内外利差温床之下，人民币跨境套利发展的“另类”影响。
人民币跨境使用进而使得银行售汇减少，以及远期结售汇等交易工具，都在造成结售汇顺差“被扩大”。这意味着人民币成为跨境资金流动中的重要变量，因此，投资者需要重视结售汇以外的涉外收付等更宽口径数据变化。
今年3月的背离，不仅表现在经常项目中的银行代客净结汇2,535亿元人民币与涉外收付逆差701亿元，两者对比鲜明；同期，资本与金融项目净售汇15亿元与涉外净收入976亿元两者同样也在背道而驰。
当然，银行代客结售汇与涉外收付不一致，有统计口径差异。按照外管局定义，银行代客结售汇是指外汇指定银行为客户办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约数据，不包括银行间外汇市场交易数据。
而银行代客涉外收付款则采用资金收付制原则，是境内居民通过境内银行与非居民发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。
有鉴于涉外收付和结售汇数据计算原则差异，我们根据末远期结售汇累计未到期额数据和签约额数据调整后的3月净结汇规模依然与涉外净收入存在4倍差距。
因此，有必要对涉外收付和结售汇对比分析，而账户关系有助于理清两者差异。考虑到银行代客涉外收付款既包括境内居民的跨境交易，也包括境内居民与非居民的境内交易，但不包括境内非居民的跨境交易。
由于境内居民与非居民的境内交易及人民币涉外收付款，对境内非银行部门外汇资金来源与运用规模不构成影响，但境内非居民的跨境交易会构成其外汇资金来源与运用。因此，计算境内非银行部门外汇资金流入流出时，需要相应调整。
据有关推算公式，代客净收入与净结汇差额=跨境人民币净流出+境内非居民收支净额+非银行部门外汇贷款增加-非银行部门外汇存款增量+限额内涉外收入。
上述公式中显示出，人民币国际化快速推进及人民币涉外净支付规模大幅上升，使得涉外收付与代客结售汇之间存在背离。这也有数据佐证。
数据显示，人民币在银行代客涉外收付总额占比从2010年1.7%上升至2013年15.8%，今年一季度更升至23.2%。其中，人民币在涉外支出总额占比份额还更大，今年3月达到近31%，较1月上升5个百分点；而美元占比从今年1月近64%相应下降5个百分点至58%。
计算显示，今年3月人民币净支出达到1,446亿元人民币，贡献了当月经常项目涉外净支出总额的两倍；而3月美元则折合人民币为净收入2,483亿元。
人民币跨境净流出规模不断扩大，源于跨境贸易中境外对人民币有支付结算等方面的需求，表现最为替代购汇，而境内外套利空间存在使得外贸部门更热衷这一操作。
人民币跨境套利模式存在几种情况，比如，境内企业与境外关联企业通过签订进口或对外直接投资合同，支付人民币；若再签订出口合同，形成出口收汇，进口支付人民币，进行循环套利。
正因为此，人民币净支付往往通过经常项目来进行，这就使得中国经常项目净收入出现小于净支出情况。这进一步带来银行售汇减少，反过来也会造成结售汇顺差“被扩大”。
今年3月，非银行部门结售汇顺差2,521亿元人民币，为跨境收付顺差的7.67倍。而2013年非银行部门结售汇顺差3,897亿美元，为跨境收付顺差的1.8倍.
而人民币跨境套利之所以能开展的如火如荼，在于离岸市场和在岸市场中，人民币存在汇差和利差。如今，人民币被推动改变单边升值态势，CNH和CNY汇差收窄，但境内外市场的利差依然存在不小，这仍为人民币跨境套利的土壤。（完）
(审校 黄凯)路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。