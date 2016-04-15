新自贸区扩大人民币跨境使用 待香港金融业掘金--中银香港

路透香港4月15日 - 近日，中国央行分别公布了支持广东、福建和天津自贸区扩大人民币跨境使用的实施细则，中银香港(2388.HK)高级经济研究员应坚认为，这宣布新自贸区金融改革全面启动，有助于自贸区实体经济更好利用内外两种资源。

中银香港周五发布报告称，三个新自贸区推出的扩大人民币跨境使用政策，包括不少重要的政策创新及突破，给香港金融业提供不少合作机会及空间。

应坚认为，下一步，新自贸区有望继续在金融政策上获得突破，复制及借鉴上海自贸区在账户体系及开展资本项目可兑换试点的经验，并根据各自贸区总体方案的定位，拓展特色金融业务，并获得相关政策支持。

过去一年，三个新自贸区在现有政策框架下已不断创新金融业务。例如，广东自贸区主要对接香港，在融资形式、电子商务及投资主体进行创新，推动与香港跨境合作，提升粤港澳服务贸易自由化程度及打造大珠三角优质生活圈。未来，在获得更多金融政策配套后，广东自贸区将进入金融创新的活跃期。这值得香港金融业密切关注及认真研究。

此次三个新自贸区推出的扩大人民币跨境使用政策大致相同，包括区内个人人民币跨境结算业务、跨国企业跨境双向人民币资金池业务、区内企业在境外发行人民币债券、区内企业境外母公司在境内发行债券及区内银行向境外发放人民币贷款等内容。

实施细则里有提到，鼓励新自贸区金融机构及企业在境外发行人民币债券，资金回流比例暂时提高至一倍，将直接令香港人民币点心债市场受益。经历去年离岸人民币汇率及汇率大幅波动，尤其是人民币融资成本高企，点心债发行萎缩。最近，离岸人民币市场趋稳，境内外资金成本倒挂现象有所改善，有利于点心债市场复苏。

“前海、横琴企业此前来港发点心债都获得成功，以后天津、广东等地点心债应该都会来，而熊猫债的申请机构也会越来越多，整体来看，随着整个点心债、熊猫债市场复苏，自贸区政策推出后，今年会推动这两个市场的加快发展。”应坚称。（完）