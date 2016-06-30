中国一季度经常帐户顺差同比大降 资金流出压力继续缓解

路透北京6月30日 - 中国一季度经常帐户顺差同比下降逾五成，资本与金融账户逆差同比略增、但环比大幅收窄。外管局表示跨境资金流出压力近期已经逐步缓解，预计今年国际收支总体有望基本平衡。

外管局网站新闻稿并称，今年中国国际收支将继续呈现经常帐户顺差、资本和金融账户逆差的格局；预计未来一段时间内经常帐户将保持一定规模顺差，与国内生产总值（GDP）之比仍将处于国际公认的合理水平。

外管局在答记者问中解释称，由于国际市场需求不振，且进口因国内经济企稳、大宗商品价格回升而降幅收窄，加上出口基数高等因，导致货物贸易顺差下降。

“总的来看，经常帐户将在货物贸易主导下持续顺差，与GDP之比有望与近几年的水平大体持平，”外管局称。

外管局周四公布数据显示，2016年一季度经常帐户顺差393亿美元，同比下降54%；资本和金融账户逆差2亿美元。此前初步数据显示，一季度经常帐户顺差481亿美元，资本和金融账户逆差亦为481亿美元。

最新数据并显示，一季度货物贸易顺差1,039亿美元，服务贸易逆差576亿美元；资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,233亿美元；储备资产增加1,233亿美元。

而一季度服务贸易逆差同比增长47%，旅行项目逆差同比增加33%，反映出居民境外实际购买力提高，境外旅游、留学和就医需求日益旺盛。

2015年全年，中国经常帐户顺差3,306亿美元，资本和金融账户逆差1,424亿美元。

去年四季度，中国经常帐户顺差919亿美元，其中，货物贸易顺差1,579亿美元，服务贸易逆差399亿美元；资本和金融账户逆差506亿美元，其中，资本账户顺差0亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,659亿美元，储备资产减少1,153亿美元。

**资本流出压力继续缓解**

外管局的新闻稿称，中国跨境资金流出压力近期已经逐步缓解，而非储备性质的金融账户逆差主要体现了境内主体对外投资的增加和对外负债的减少。

一季度，非储备性质的金融账户的逆差规模为1,233亿美元，同比增长9%，环比下降26%。同期，对外资产增加1,098亿美元，同比多增35%，环比少增3%；对外负债下降135亿美元，同比和环比分别少降57%和75%。

“一方面，境内主体参与国际经济活动的活跃度上升，但较2015年四季度更趋理性...另一方面，中国企业对外债务继续下降，但去杠杆化进程趋缓，”外管局解释称，而直接投资项下境外资本仍保持较大规模的净流入，显示境外的长期资本仍看好中国。

外管局表示，未来中国跨境资金将会呈现有进有出、双向波动的格局，国际收支总体有望基本平衡。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健表示，一季度资本流动的压力较去年三四季度有所减轻，但从非储备性金融账户的逆差规模来看，还是有资本外流压力；而资本和金融账户逆差环比大降，可能也有统计上的原因。

“证券投资出现了持续的逆差，规模也不小，主要是年初人民币贬值压力带来的证券投资流出。而直接投资的大幅逆差主要因为中国企业对外投资的大幅增长。”刘健称。

在他看来，直接投资由2015年的总体顺差转为2016年的逆差，主要是因为对外直接投资的快速增长，超过了吸引外资的增速；从国际收支发展阶段来说，中国已经到了净投资的阶段，未来直接投资的逆差仍将持续。

本月稍早外管局修订了《对外金融资产负债及交易统计制度》，将境外上市的境内非金融企业等指定主体纳入统计，分拆Z表、A01和A02表，并做了其它一些修改。

中国商务部此前间公布，1-5月中国境内投资者累计实现对外非金融类直接投资4,792.6亿元人民币（折合735.2亿美元），同比增长61.9%。（完）

更多细节请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/ (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)