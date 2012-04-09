中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
* 人民币兑美元即期略收跌
* 中间价高於上日报6.3021
* 盘中购汇盘较结汇盘显多
* 市场关注明日公布的贸易数据
路透上海/北京4月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一略收跌.美国非农就业数据逊於预期,令早盘美元走软,人民币中间价随之高开.但盘中购汇盘较结汇盘显多,令人民币略走弱.
恒生银行（中国）有限公司交易主管卢敏强认为,整体来看,欧债危机所引发的避险情绪仍存在,美元兑人民币交易区间趋势上仍将上移.但明日即将公布的贸易数据或将为短期汇价走势提供方向.
"目前普遍预计贸易数据较弱,如果明天数字符合预期,美元将小幅走强,如果数字超预期,人民币(汇价)短期内可能会反弹."他称.
路透调查综合21位机构分析师预测中值显示,受今年外贸环境恶化,及内需增速放缓等因素影响,中国3月进出口同比增幅料低於上月,其中出口增速放缓至7.2%;进口增速亦大幅回落至9.0%.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3085 6.3021 6.3110 6.3021 6.3072 6.3063
北京一国有大型银行交易员也指出,近期美元强势对人民币冲击力度减弱,人民币整体抗跌性增强,这说明中国经济走势对於汇价的指导意义加大.
他并称,整体人民币弹性加大,汇价区间波动已成市场共识.
以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3310/50 6.3310
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3090/20 6.3120
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水147点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3232元.
东京汇市美元兑日圆周一触及一个月低位,延续了上周美国非农就业数据公布後的跌势.就业报告显示美国3月非农就业岗位增幅远逊於预期,支持了美国联邦储备委员会(FED,美联储)可能采行更多货币宽松政策以支撑经济的观点.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 曾祥进
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