* 人民币兑美元即期略收跌

* 中间价高於上日报6.3021

* 盘中购汇盘较结汇盘显多

* 市场关注明日公布的贸易数据

路透上海/北京4月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一略收跌.美国非农就业数据逊於预期,令早盘美元走软,人民币中间价随之高开.但盘中购汇盘较结汇盘显多,令人民币略走弱.

恒生银行（中国）有限公司交易主管卢敏强认为,整体来看,欧债危机所引发的避险情绪仍存在,美元兑人民币交易区间趋势上仍将上移.但明日即将公布的贸易数据或将为短期汇价走势提供方向.

"目前普遍预计贸易数据较弱,如果明天数字符合预期,美元将小幅走强,如果数字超预期,人民币(汇价)短期内可能会反弹."他称.

路透调查综合21位机构分析师预测中值显示,受今年外贸环境恶化,及内需增速放缓等因素影响,中国3月进出口同比增幅料低於上月,其中出口增速放缓至7.2%;进口增速亦大幅回落至9.0%.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3085 6.3021 6.3110 6.3021 6.3072 6.3063

北京一国有大型银行交易员也指出,近期美元强势对人民币冲击力度减弱,人民币整体抗跌性增强,这说明中国经济走势对於汇价的指导意义加大.

他并称,整体人民币弹性加大,汇价区间波动已成市场共识.

以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3310/50 6.3310

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3090/20 6.3120

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水147点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3232元.

东京汇市美元兑日圆周一触及一个月低位,延续了上周美国非农就业数据公布後的跌势.就业报告显示美国3月非农就业岗位增幅远逊於预期,支持了美国联邦储备委员会(FED,美联储)可能采行更多货币宽松政策以支撑经济的观点.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 曾祥进

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