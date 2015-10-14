中国将在伦敦发行人民币主权债--金融时报

路透伦敦10月13日 - 据英国金融时报周二报导，中国将在伦敦发行人民币计价国债，该消息或在中国国家主席习近平下周访问英国时宣布。

金融时报称，此举将使伦敦成为首个能在中国以外地区发行中国主权债的金融中心。

报导援引知情官员的话称，中国央行计划在伦敦发行人民币计价国债。此前中国央行曾在伦敦发行过短期债券，已经有这方面的基础。

英国财政大臣奥斯本在9月访问中国时称，尽管近期市场动荡，但投资者对海外人民币交易的兴趣依然十分浓厚，未来还会继续升温。

奥斯本希望中方在英国进行更多投资，支持伦敦成为在欧洲的离岸人民币交易中心。(完)