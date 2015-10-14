中国将在伦敦发行人民币主权债--金融时报

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦10月13日 - 据英国金融时报周二报导，中国将在伦敦发行人民币计价国债，该消息或在中国国家主席习近平下周访问英国时宣布。
金融时报称，此举将使伦敦成为首个能在中国以外地区发行中国主权债的金融中心。
报导援引知情官员的话称，中国央行计划在伦敦发行人民币计价国债。此前中国央行曾在伦敦发行过短期债券，已经有这方面的基础。
英国财政大臣奥斯本在9月访问中国时称，尽管近期市场动荡，但投资者对海外人民币交易的兴趣依然十分浓厚，未来还会继续升温。
奥斯本希望中方在英国进行更多投资，支持伦敦成为在欧洲的离岸人民币交易中心。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。