贬值压力下人币债市发展放缓 信用利差会明显扩大--专家

路透香港5月24日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，人民币贬值压力下，短期离岸人民币市场发展放缓，随着离岸人民币债券收益率走高，加上内地经济放缓，预期离岸人民币信贷风险将会引起更多投资者的关注，信用利差会明显扩大。

连平在港交所论坛表示，随着债券发行人的离岸融资需求减低，转移到在岸融资，在岸熊猫债的发展会提速。

在回应有报导称中国调整人民币汇价形成机制、减少市场化程度，连平称，相关政策并非“走回头路”，强调人民币国际化需要经历漫长的过程，目前正步向第二阶段进发，但人民币市场化改革方向不会改变，汇率浮动机制最终将会形成。

“人民币国际化正从‘经常项、负债型’向‘经常与资本项并重、负债与资产型并重 ’转向，”连平认为，新格局下，人民币国际化模式进入第二阶段，会从促进人民币输入和输出均衡化方向发展。

他并称，汇率形成机制的改革市场化程度不断提高，汇率相向波动放宽，伴随中国经济开放及资本输出会加快等的情况下，市场化为大趋势且会进一步提高，但不同阶段会因市场变化而改变。

连平称，料人民币今年仍有一定程度贬值可能性。人民币报价机制改革后，随着市场化提升，人民币出现波动主要因供求关系影响，市场不需过度关注，应从长远形势考虑。

他又指，由于目前中国资本输出加快，意味着境内资本需要兑换成外汇在海外进行投资，令美元及欧元等货币的需求增加，预期未来会给人民币带来贬值压力。连平同时表示，虽然内地经济仍有下行压力，但近期数据出现好转的迹象，房地产投资增加、工业生产有改善加上过去六次减息降准，显示货币政策已经发挥作用，预期今年内地仍会通过财政政策、供给侧改革等保持经济增长在6.5%以上。

他补充，L型经济应为长远的看法，可能维持一段长的时间，各方面的政策仍然会支持经济增长避免跌穿6.5%。

此外，人民币离岸市场的总规模会快速增长，新的市场将会出现，不同地理位置形成的人民币离岸市场的重要性和业务规模仍然会有一些差异，大致上将会形成人民币离岸市场的不同梯队。而随着中非贸易不断发展，南非约翰内斯堡服务半径最快、国际影响最大，未来可能成为人民币贸易中心。（完）