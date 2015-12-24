猴年展望：维稳人民币还是放任市场化？资本外流可控为两难抉择关键

作者 孙琦子

路透北京12月24日 - 811汇改无疑打开了人民币贬值的“潘多拉魔盒”，加上美联储启动近10年首次升息，人民币的熊途似乎在即将到来的2016年仍难终结。而中国央行的两难境地也将延续：一方面要践行汇率市场化的政策初衷；另一方面资本流出压力令“央妈”仍不得不频频出手干预维稳。

截止目前人民币兑美元CNY=CFXS今年已累计跌逾4.2%，不出意外将录得有记录以来最大年度跌幅。分析人士认为，对于监管层来说，汇率是维稳还是放任，仍需权衡实体经济的需要和金融开放的承诺。但有一点是肯定的：资本外流必须可控。

“如果让人民币形成强烈的贬值预期，中国3.5万亿(美元)的外汇储备是远远不够用的。中国的储蓄约50万亿人民币(约7.7万亿美元)，跑得最快的富人占了其中一半，”中国金融期货交易所首席经济学家赵庆明称，“如果汇率不稳，央行和市场博弈下来，小川同志就该实实在在地写墓碑了。”

清华大学国家金融研究院副院长周皓则认为，央行思路早已变为由市场主导外汇价格，不过放松的措施是渐进式的，并实行双轨制。之所以央行对汇率干预放松得比较慢，是为了给企业和居民等微观主体足够时间，适应和学习在浮动汇率下管理资产，对冲风险。

他并称，明年央行会继续向市场调节汇率的方向并轨，因为市场决定的汇率最能反映实体经济的供求情况。

“按照央行的说法，只要不出大的问题，会让汇率‘有管理地’自由浮动。货币应该随行就市，由经济形势决定的汇率的高低和波动的大小，因为汇市的波动和国内金融市场和实体经济的波动是联系在一起的。”他说。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

而作为人民币国际化的重要里程碑，入篮SDR(特别提款权)后，中国将继续加大资本账户开放脚步，除了国内金融市场进一步开放外，自贸区内实行限额内资本项目可兑换，以及个人购汇限额调整都是可期的。

“明年可能对高净值人群的外汇投资开放的程度会更高，审批程序会减少。”周皓称，“不过资本项目开放不是单向的，外国资本进入中国可能也会放宽限制。如果两个方面不够平衡，向外一个走得更快一点，就会出现资本外流。”

华泰证券大宗商品和外汇业务部执行董事全俊杰则认为，2016年可能会出台一些针对购汇方向的政策，比如银联项下的购汇管理、保险项下的购汇管理、托宾税等。

“目前RQDII（人民币合格境内机构投资者）已经叫停，后面对于QDII额度的新增审批可能会更加严格；对于结汇方向，可能也会出台一些鼓励政策，比如放开更多的QFII和QDFII额度等。”全俊杰称。

中国央行本月稍早发布金融支持广东、天津、福建三地自由贸易试验区建设指导意见称，对在自贸试验区内注册的、负面清单外的境内机构实行限额内资本项目可兑换，研究在自贸试验区内就业并符合条件的境内个人按规定开展各类人民币境外投资。

**人民币小贬可期，大贬无基础**

赵庆明指出，当前市场主流看法是2016年美元将走强，但如果人人都这么想，那美元就不会走得太强。从1984年以来美元加息周期的结果来看，美元走势和人民币的预期并不一致。

多数机构认为2016年人民币汇率持续贬值的概率较大，人民币兑美元在6.5-6.8之间；境内机构预测的贬值幅度则较境外机构更温和，认为渐进式贬值更可行。而美国升息前的一项路透调查显示，随着中国经济动能持续减弱，市场对人民币的看空情绪达到逾五年以来最高。

平安银行总行战略规划部宏观研究中心负责人赵建认为，人民币兑美元不会大幅贬值，主要是对强势美元没有信心，“美元加息能不能持续我是持怀疑态度的，...为了经济增长美国也付出了极高的风险代价，现在又不得不收缩货币政策。但加息了之后，金融市场的反应怎么样呢？按照过去的加息情况看，美元反而是走弱的。”

在中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任肖立晟看来，尽管贬值有利于出口，但是央行并不打算、也没有必要用汇率贬值来促进出口。中国出口下降主要原因是海外需求放缓，而非人民币汇率高估。

“从中美两国的经济基本面来看，美国的经济并没有想象中的好，中国的经济也不会更坏了，虽然变好还需要时间。人民币对美元不会贬太多。”一位股份行交易员说。

中国人民大学国际货币研究所执行所长贲圣林亦表示，从基本面来看，即便新常态之下，中国的经济增长率也是高于其它国家的；人民币汇率应该在中期比较稳定，甚至稳中有升。

由于美联储已开启升息周期，因此和其它新兴国家一样，中国资本外流的压力也在不断上升，加之在岸与离岸人民币价差较大引发套利空间，导致央行持续入市干预。

数据显示，中国11月末外汇储备余额降至3.44万亿美元，创33个月新低；而11月银行结售汇逆差环比大增1.7倍，表明企业和个人在人民币贬值预期日渐升温下换汇需求不断上升。国际金融协会(IIF)报告则预计，中国2015年资本外流规模将达到创纪录的逾5,000亿美元。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌判断，2016年企业资产负债表可能还有3,000-4,000亿美元规模需要调整，套期保值也会随着汇率波幅增加有进一步发展，预计央行会通过宏观审慎的工具压缩热钱流出,“预计明年外汇储备还会下跌3,000-4,000亿美元的规模。”

“我也不太知道明年央行会怎么选择，但我希望它更市场化一些。如果不市场化，我们交易员都不好做。”一位股份银行交易主管表示，“原来央妈对市场管得那么紧，现在市场已经长大了，不是原来的小孩了，家长也该放放手了。”

他并称，只要不是完全市场化，参与者总归能找到套利的手段。只有市场特别有效，大家套不了利，中国汇市才能成为反映经济的晴雨表。

**外贸企业几家欢喜几家愁，央妈慢放手**

而人民币兑美元贬值对外贸企业来说也是几家欢喜几家愁。在安徽经营薄膜电容器的袁静称，由于下半年人民币对美元贬值，企业增加了5%的利润；如果明年人民币继续贬值，那对他的生意是好消息。

从事竹艺产品欧美出口业务的高原则没那么幸运。为了降低汇率波动风险，他今年和当地银行签署了400万美元6.25固定汇率的美元保值协议，但下半年人民币对美元意外大贬让他损失惨重，更窝火的是，美国订货商以人民币贬值为由要求降价，双重损失令他上半年辛苦赚来的利润几乎都赔了进去。

“我做企业只想挣自己的那份钱，汇率稳定对我来说是最好的。”高原称。

尽管2015年人民币对美元贬值，但对欧元等其他货币则明显升值，令相关出口企业雪上加霜。跨境电商兰亭集势(LITB.N)董事长郭去疾称，“如果明年人民币贬值，那我们就会非常好；如果人民币不贬值，那我们只能从企业创新上多下功夫。”

中国外汇交易中心12月11日首次发布参考“一篮子货币”权重的CFETS人民币汇率指数，按照其计算方法，11月30日人民币汇率指数为102.93，较2014年底升值2.93%。

赵庆明表示，他调研的大部分企业还是希望汇率稳定，“人民币贬值后外商会要求降低美元报价，贬值的好处企业也无法实实在在拿到手里，大部分好处被外商拿走了。另外，由于汇率不稳定，外商的订单也会犹豫。”

“央行让人民币对美元汇率放开得这么慢是有意义的，其实它很早就可以完全放开，但是它要给个信号让大家适应这个环境，特别是让企业家学习怎样运用各种手段来进行保值和风险对冲。”周皓称。

新年来临之际，中国银行间外汇市场交易时间延长终于敲定于明年起执行，但收盘价仍将沿用16:30的成交价，央行意在避免汇率失真，此举料也将有利于企业对汇率工具进行合理安排。（完）