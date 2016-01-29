人民币综述：盯住一篮子货币与重回稳市场旧模式再起争议

作者 张金栋

路透上海1月29日 - 人民币兑美元不管是中间价还是即期汇率“原地踏步”已逾三周。在市场极度悲观且投机盛行时监管层采取旧有的维稳措施应对无可厚非，同时市场也开始质疑中国央行是否放弃去年8.11汇改成果。

分析人士指出，中国央行确保不爆发系统性金融风险为目前主要目标，特别是当前中国经济仍存较大下行压力且美元仍整体偏强的时候。

“越是市场不好，汇率市场越是要稳定。”一国有大行外汇业务主管就认为。

该主管称，现在最重要的工作不是怎么看汇率，而是整个金融市场的稳定。另外当前的走势从另一个侧面也可以说明监管层仍有能力让市场稳定下来，让投机者有所忌惮。未来只要时机合适，例如市场信心稳定，经济有所好转，到时推进汇率市场化效果会更好。

另一外资行人士也表示，打击套利和非法流出等措施，目前看应该是起到了作用，外汇市场成交量已经下来了。

新年第一周人民币对美元下跌近1.5%，中间价亦下跌近1.1%，跌势较去年底更为猛烈，但此举显然超出了市场能承受的范围，截止本周四，中国上证综指今年已累计下跌超过20%，并创下14个月新低，1月单月跌幅创下逾7年最大单月跌幅。股汇双杀局面又不得不让监管层反思汇改的步伐，随后也出现了汇市波动“异常稳定”的状况。

1月7日人民币对美元中间价现八连跌，触及6.5646的近五年新低，但在随后的三周里却表现的极为稳定，即期市场波动区间也从300点子逐渐收敛至30点子左右，用旧有模式向市场传递稳定汇市的信号。

前述外汇业务主管还表示，索罗斯不过是做空人民币的引子，最大的做空力量还是国内投资者，他们不管是投机还是资产负债调整，都会对汇市形成影响；因此，在投机情绪较高时，非市场化的手段还是可以起到稳定的作用。

**压低弹性不利市场出清**

但也有分析人士认为，前期人民币下跌且贬值预期上升，和央行的“汇率锚”变动有关，而强化资本管制措施并压低汇率弹性，后续若无经济基本面改善做后盾，配合有效沟通，维稳也只是将风险延后，却无法出清，一旦重新波动，负面影响仍将冲击市场。

“要么死守，像08年那样一动不动，等待时机，但这不符合汇改方向啊，现在（汇率）一动，大家就会有解读的。”一外资行分析人士称。

光大证券首席经济学家徐高最新报告认为，当决策者对汇率目标语焉不详时，市场就会以最悲观的方式来揣测政策，哪怕是人民币微小走弱都会被解读为决策者对汇率的弃守，并加剧贬值预期。而这反过来又压缩了决策者的操作空间，迫使其只能熨平汇率的所有波动。

“只有决策者把自己心中的汇率目标区间告诉市场，才能打消市场对人民币汇率无底线贬值的恐惧，让市场不再成为惊弓之鸟。”他写道。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩亦认为，监管层要有效的沟通，其实如果不过分干预，市场会自己出清，调整自己的行为。当前汇率即使不贬值，也是有不确定性，居民部门仍会配置一定的外汇资产，这就是市场力量。

他表示，“香港倒是挺好的观察窗口，港股没涨跌停，当然联系汇率制有本身的缺点，虽然市场也有恐慌，但至少目前为止，交易可以实现有序退出，我觉得还是要相信市场。”

**放弃还是坚守？**

虽然汇率走势和去年8.11之前的表现非常相似，怀疑央行重新选择盯住美元，但分析人士也指出，需要重点关注美元较大波动时人民币的表现，来判断人民币是坚守盯住一篮子货币制度，至少目前还没看到放弃的证据。

“8.11汇改代价这么大，怎么可能这么快就改回去呢，...从这段时间的实证看，人民币汇率指数稳定是有保证的，也是可信的。”三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳称。

中国外汇交易中心（CEFTS）最新公布的1月22日人民币汇率指数为100.84，较前周微升0.45%，较2014年底的基准则小升0.84%，指数整体保持平稳；而当周国际美元指数.DXY微升0.43%，人民币兑美元即期和中间价波幅则均更小。

去年12月外汇交易中心公布人民币汇率指数（CEFTS指数）整体稳定性较高。分析人士称，如果隔夜国际美元出现明显波动，而此时人民币兑美元中间价若持续稳定，CEFTS指数则会出现较大偏离，若出现持续偏离状况，则可判断监管层已经放弃中间价改革成果。

李刘阳称，“至少现在还没出现这种状况，因此也不能判断中间价已经改回原来的机制，何况近期美元变动也有限，中间价持稳应该是正常的。”

一外资行交易员预计，春节前人民币汇率大概率将维持目前走势，当然根据宏观审慎原则，只要CEFTS指数不出现大的偏离，人民币兑美元持稳仍旧是合适的。“但如果后面美元指数出现大幅波动，而人民币汇率还稳定在那，就比较难解释了。”

中国总理李克强周四再度向市场喊话，坚定人民币对一篮子货币基本稳定的信心。中国央行副行长易纲日前在关于春节前后流动性管理工作座谈会上明确表示，央行实行以市场供求为基础，参考一篮子管理的浮动汇率制度没有变。

谢亚轩则指出，近期中间价调整应与供求关系变化有关，并不认为央行已经放弃参考一篮子货币，而如何参考一篮子货币是未来需要关注的重点。（完）

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

星展 200.0 1

摩根大通 160.0 1

汇丰 150.0 1

高盛 130.0 1

**本周市场动态**

--中国银最新发布报告指，去年11月中行跨境人民币指数小幅下降至261点，刷新去年4月以来最低水平，但跌幅较上月收窄。人民币跨境收支仍保持净流出。

--中国中信证最新海外债券市场周报认为，由于人民币波动加剧和CNH市场流动性紧张，预计离岸人民币债市低迷行情还将延续，建议操作上以轻仓观望为主。

--中信里昂称，预期美联储今年内将会停止加息并重启货币宽松，以缓解信贷市场压力，而人民币兑一篮子货币汇率可望保持稳定。

--消息人士称，中国央行日前已经下发通知，允许人民币NRA账户内资金转为定期存款，利率按中国央行相关规定执行。