人民币综述：两会维稳行情开启中间价一马当先 更宽幅区间或可期待

路透香港3月4日（记者 赵红梅） - 人民币汇率本周进入两会维稳行情，周五人民币中间价借美元隔夜大跌趁机升逾百点，“定盘星”再度引领离岸、在岸即期大幅反弹200个点子。目前人民币中间价起伏不定，备受关注，市场人士认为，中间价形成机制实际上是市场波动与浮动管理两者之间的协调结果，更为宽幅的中间价幅度区间或可期待。

去年811汇改以来人民币汇率市场已经历几番动荡，1月开年及到农历新年前，中国央行仅对人民币中间价作出微调。新年过后，中间价变动幅度明显增大，由过去调整幅度基本不超0.02%大幅达至0.1%左右。不少市场人士对中国现阶段中间价汇率“暗箱”“雾里看花”，困惑不解。

目前在岸人民币即期是在中间价上下2%的区间内波动，因此众多市场人士希冀在央行中间价设定方式上找到线索和规律，他们称，中国央行或许正落实8.11推出的使用一篮子货币而非美元作为中间价参考的计划，但难以预测，可能央行的目的就是迷惑或“倾向于随机，让投机者难找到押注的目标。

周四，央行刊文解释称，2月人民币对一篮子货币汇率基本稳定，人民币汇率走势更多体现以市场供求为基础和参考一篮子货币的特征，今后中间价将继续呈现“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”特点。

中国工商银行总行投行部研究发展部王彬认为，参考收盘价代表了市场因素的影响，参考篮子货币汇率变化实际上体现出央行维持汇率稳定在一定范围内的内在考虑。由此，这一中间价形成机制实际上可以看做是市场波动与浮动管理两者之间的协调结果。

“添加上参考一篮子货币，犹如给中间价的走势加上了一个‘刹车’的缓冲机制，使得中间价能够处在一个央行相对可控的波动范围。”他称。

汇丰香港外汇策略师王菊则表示，去年8月以来，人民币和一篮子货币指数更相关，期间因国际金融市场的压力短暂停止，外汇市场相对稳定后，中国央行正在重回一篮子货币指数及修正人民币中间价和隔夜美元波动的关系。

香港一位交易员则有些困惑，他认为，近期的人民币中间价明显是稳定人民币兑CFETS一篮子货币，但不适合评估人民币兑美元的汇率水平。

上周在G20新闻发布会上，周小川就现阶段人民币汇率形成机制表示，人民币汇率参照而非盯住一篮子货币，美元仍处主导作用。央行在新闻稿中表示，人民币汇率的市场短期波动将向经济基本面回归，中国外汇储备会保持在合理适度水平。

中国全国政协十二届四次会议昨日开幕，十二届全国人大四次会议则将于周六(5日)开幕。随着两会召开，人民币汇率维持相对稳定走势，市场情绪亦好转。

**中间价宽幅区间变动可期**

自去年8.11后，央行和市场有关人民币汇率的博弈一直在继续，尽管人民币汇率在春节后尤其是两会期间走势相对稳中有升，但市场普遍认为，央行通过消耗外汇储备维稳汇率只能是“权宜之计”，人民币汇率能否真正企稳有待于国内经济基本面的改善。而即使经济趋稳，人民币相对于美元汇率波幅扩大仍是大势所趋。

国泰君安债券分析师徐寒飞、张莉认为，三月美元短期利空，但“利空出尽”后会有阶段性反弹；2016年以来“天量信贷”投放加剧贬值压力；购汇需求季节性回升；房地产价格过快上行加重国内“资产泡沫”预期，这些都带来人民币贬值压力边际上升的风险。

在这个“信心比黄金更重要”的时期，稳住更为直观的人民币兑美元汇率的主要目的是为了稳定市场预期。人民币中间价越来越符合前一日在岸的收盘价走势，瑞穗银行策略师Ken Cheung在发给客户的报告中指出，这表示中国央行（PBOC）对近期人民币的稳定有信心，并逐渐向去年8月时的中间价机制转移。

王彬建议，在参考一篮子货币变化时（包括CFETS/BIS/SDR三个货币篮子的人民币汇率指数），提高对一篮子货币波动幅度的容忍度，设置一个更为宽泛的中间价幅度区间，在这一区间以内，中间价更多决定于市场，即收盘价的决定权重更大一些；当浮动超过这一区间，达到央行干预的阈值，这时保持对一篮子货币汇率稳定的权重更大一些，央行可以进行一定程度的干预，使人民币对一篮子货币的偏离不至于过大。

他认为设置更宽的幅度区间具有两个好处：首先，减少央行干预成本，延缓外汇储备下降；其次，更具弹性的汇率形成机制为国内货币政策宽松提供更多空间。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

东方汇理 835.0 4

汇丰 750.0 4

渣打 200.0 1

星展 200.0 1

摩根大通 160.0 1

高盛 130.0 1

**本周市场动态**

--环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，人民币稳居马来西亚与中国内地和香港支付结算货币第二位，而美元仍独占鳌头；数据显示，过去12个月马来西亚与中国内地和香港的人民币支付结算数量增加68%，而过去3年来增加了214%。

--香港金融管理局（HKMA）周一公布的数据显示，1月末人民币存款余额8,520.98亿元，单月环比微幅回升0.12%。

--五家港银周二削减人民币定存息，分别有恒生、渣打香港、建行亚洲、华侨永亨及永隆，下调幅度分别达20点子至70点子（1%等于100点子）。当中渣打香港继日前减1个月存息后，昨日再把3个月存息减20点子至4%，恒生3个月存息劲劈55点子至3.75%，永隆则把1、2、3及6个月的存息全线下调，最低只有3%。中小型银行的年息更低，华侨永亨及建行亚洲均下调1个月存息，分别减至2.6%及2.7%。(完)