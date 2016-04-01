人民币综述：夜盘交易在寂寞中前行 期待愈夜愈美丽

作者 张金栋

路透上海4月1日 - 中国央行推出人民币夜盘交易已满三个月，虽然成交依然淡静，但3月份波动已有所上升，这得益于人民币贬值预期淡化，维稳压力下降后监管层亦乐见人民币与国际市场“良性互动”，以增加夜盘时段的存在感。

另外春节后人民币更多参考SDR(特别提款权)货币篮子，欧美重大经济数据对人民币的影响日渐明显；夜盘的意义就在于对国际国内重大事件的及时反应，满足不同参与者的各种交易需求。

对参与者而言，有波动才有交易空间，如果夜盘时段和官方收盘价一直处于极小偏离状况，那么夜盘的存在意义则非常有限。若以收盘和夜盘最终报价的偏离作为观察指标，相较前两个月夜盘时段大部分时间“沉默”表现，3月份的夜盘交易则初露积极信号。

通过对这三个月的收盘价和夜盘最终报价偏离情况的分析可以看出，3月份两个价格出现0.1%的偏离度的情况较之前两个月明显上升，这三个月来偏离度超过0.1%的天数占比为20%，而这部分偏离有80%是发生在3月份。

今年以来人民币夜盘收价和收盘价图表：tmsnrt.rs/1Y1uyh2

3月人民币兑美元成交图表：tmsnrt.rs/1Y1uJsK

例如3月4日美国非农数据引发国际美元剧烈震荡后走低，当日夜盘人民币亦在夜盘时段出现较大升幅。且当日夜盘成交累计成交16.32亿美元，占当天总成交量的8.94%；这是三月夜盘的最大成交量和最大成交占比；另外3月17日当日市场预期美联储年内加息次数将大幅降低，也刺激夜盘人民币大涨；但三月夜盘日均成交只有9.48亿美元，平均占比约为5%。

中国央行此前决定自今年1月开始将人民币交易时间延长至夜间11:30，以便于能够覆盖欧洲交易时段，但仍维持16:30的成交价为收盘价，此举也是为了避免汇率失真；若未来夜盘成交状况与日盘无异，则收盘价与最终夜盘报价料将统一。

**夜盘交易争取更大存在感**

虽然夜盘波动初现积极信号，理论上客盘也可以参与交易，但实际上绝大部分企业目前暂时并没有强烈需求非要在夜盘时间结汇或者购汇，这决定了夜盘短期内将以自营为主。

基于中国银行间外汇市场的特殊特点，一般情况下参与机构都会通过政策指向，在实际的价格变化中寻找一定规律进行交易，但夜盘表现和中间价似乎还缺乏明显的联动。其走势主要受离岸CNH和一篮子货币影响。

而对于交易员而言，不管是隔夜还是日内交易，暂不需要参考夜盘的情况，夜盘更多是增加了一个可以提前止盈或止损的时机，而且还需要考虑到流动性问题，因为如果夜盘流动性不足，会出现开的了头寸最终无法平的问题。这也是夜盘暂时没有被重视的主要原因。

而日盘情况则不一样，通过仔细对比发现，去年8.11汇改以来至今，在不同的阶段，中间价与当日收盘价和上日收盘价以及当日开盘价之间会呈现一定的特点，这可以帮助交易员更好的把握市场动向。

例如，去年8.11汇改到今年年初中间价与上日收盘价的平均偏差在35个点以内，非常符合监管层提出的“中间价更参考上日收盘价”思路；而今年1月初至春节期间为稳定汇率，央行重新采取中间价僵持策略，中间价与上日收盘价偏离快速拉大。

但春节后监管思路又有新的变化，中间价与上日收盘价的关系显得没那么密切，节后至3月底的平均偏离较8.11汇改至今年年初扩大近三倍至95个点，而这段时间中间价与当日收盘价和当日开盘价的日均偏离在37个点和30个点以内，显现出极高的粘合度。

今年以来中间价与开收盘价变化图表：tmsnrt.rs/1Y1uQVd

春节后数据表现也和年初监管层提的思路相符：中间价指引，并考虑与当日收盘价低偏离。中国央行研究局首席经济学家马骏在年初时就曾表态称，“通过观察两日中间价变化来判断央行的意图是一种误解，市场人士应主要看中间价与收盘价价差和篮子汇率变化的关系。”

当然困难应是暂时的，随着中国央行不断引入参与机构，随着参与机构的不断多元化，夜盘交易仍值得期待。当然如果仍是纯实需交易，仍难达到自我平衡，若能引进一部分投机需求，则更有利于市场的发展。

国际货币基金组织(IMF)去年底决定将人民币纳入SDR货币篮子，并将在今年10月生效，这要求央行加大开放的力度，更积极的引入国际投资者。去年11月底和今年1月中旬央行两次扩大境外央行类金融机构进入银行间外汇市场，引进14家机构，这些机构可以直接在银行间外汇市场从事所有品种的交易。

另外由于美联储对继续加息态度谨慎，人民币贬值压力淡化，人民币汇率弹性也在上升，央行料放松对夜盘的维稳；而国际美元阶段性偏弱，也为人民币改革推进也提供了较好的外部环境和时间窗口。(完)

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 4,454.9 18

法巴 2,217.9 6

东方汇理 1,650.0 8

国泰君安 1,250.0 1

银河证券 1,250.0 1

**本周市场动态**

--环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，2月共有1,131家银行使用人民币进行对中国大陆和香港的支付，占到全球金融机构的37%，较两年前增长18%；不过当月人民币占全球支付的份额有所下降。

--中国银行601988.SS发布报告称，1月跨境人民币指数（CRI）为249点，较上月下降27点，同比上升14点；当月人民币在经常项目、直接投资项下结算量环比亦下降。

--两位消息人士周一指出，法国东方汇理银行CAGR.PA计划在台湾发行五年期宝岛债，满两年可开始赎回条件(NC2)以5.15%定价。

--离岸人民币(CNH)隔夜拆借利率周四跌至负利率水平，显示CNH的持有机构以贴钱的方式急出手中的人民币资金。专业人士表示，因今日是季末，为CNH在央行实施新政后首次上缴存款准备金率的计算日，各家通过这种方式减少上缴基数，以避免长达三个月的锁定期。（完）