综述：人民币汇率挑战6.6元心理关口 聚焦央行如何拿捏维稳力度

作者 李文科

路透北京6月15日 - 美元加息和英国脱欧公投两大风险事件近期一直高悬在人民币汇率头顶，而今晨A股未纳入MSCI事件率先当头一棒，令人民币兑美元即期周三一举跌穿6.6元的阶段性心理关口，不过贬值情绪似乎并没有汹涌而来，最终收盘转升。投资者仍在试探市场，静待中国央行下一步如何拿捏维稳力度。

不过相比1月人民币贬值浪潮，此次人民币贬值幅度更大，但恐慌程度却大大降低，一方面证明央行推行中间价定价改革和汇率预期管理的成效，但市场亦担心中国监管层会否重蹈1月份重磅干预的覆辙，进一步收紧资本流出的各种通道。

“人民币跌破6.6在心理都有预期，...我觉得下一步更关键，看央妈这次出手不出手？”一外资行交易主管指出。

实际上人民币兑美元CNY=CFXS即期周二夜盘时段已非常接近6.6元关口，周三人民币中间价微妙地跌破6.6元关口，即期早盘一度跌至6.6047元，贬值幅度远超过1月，但市场未见明显的贬值恐慌情绪，反而引出结汇盘落袋为安，成交亦没有明显放量。

周三中间价开的位置非常微妙。有中资大行外汇分析师就指出，6.6是个万众瞩目的价位，因为如果这个价位突破，在K线图上就意味着2014年以来美元对人民币震荡升值的态势得到了延续，而且是美元对人民币至少第五次“再创新高”，平均六个月就来一次，这对于普通民众和一般企业财务人员的心理影响可能都不小。

不过亦有外资行人士指出，此次贬值势头跟1月相比不可同日而语，且监管层维稳举措常令贬值势头暂缓，但市场对人民币汇率的总体方向仍是看空，年内到6.8元是可能的，不同的是，这次是风雨欲来的感觉，大家都闷声。

美国指数提供商MSCI明晟周二称，暂不将中国A股纳入其一项指标股指。这对中国决策者来说是个很大的失望，他们已设法去满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。中国证监会周三迅速回应称，此次MSCI明晟延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。

央行在本月公布的一季度货币政策执行报告中称，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。

而今年年初出现汇股联动巨震引发市场恐慌，中国监管层最终重磅干预并实现汇率基本维稳，其干预举措主要是“奖入限出”，包括央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内购售汇业务等，但这些举措亦引发中国资本管制持续收紧以及汇率弹性受限的担忧。

**央行如何拿捏分寸是关键**

经历了1月的股汇双杀行情，央行的汇率预期管理和拿捏维稳分寸的水平亦是水涨船高。有交易员就指出，CNH此前对A股未纳入MSCI事件反应过于激烈，大跌逾百点，央行今日稳定市场情绪、维护金融市场稳定的意图就很明显。

但当前时点特殊，周四美联储利率决议和6月下旬英国脱欧公投都存在较大不确定性，众多风险事件已令避险情绪明显上升，中国央行下一步如何在夹缝中摆布汇率弹性、经济增长并避免资本大幅外逃的难度陡升。

“现在不知道短期汇率会怎么走，...主要要看后市央行的态度是怎么样的。”一股份行交易员指出。

另一个外资行交易员亦指出，对于人民币汇率而言，贬值压力虽然没那么大，但风险是潜在的，“说不好哪里会被狙击，现在尚方宝剑就是加强监管”。

其进一步强调，市场对未来人民币汇率方向的分歧明显很大，这对于企业和各方投资者都是一种很好的教育，但如果央行干预力度太大，“那估计就是一潭死水”。

从周三情况来看，无论是离岸还是在岸均有疑似干预迹象，离在岸市场在周三开盘后均先跌后略涨，显示央行在汇率预期的管理上是有底气的。

上述大行外汇分析师指出，要高度关注央行的底线，周四美联储利率决议公布后的市场表现非常关键，如果美联储超预期加息，美元很可能大涨，如果央行继续比较“消极”地任由目前的定价机制发挥作用，那么美元对人民币突破6.61乃至6.62都不是难事。（完）

（北京孙琦子亦有贡献）