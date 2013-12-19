完善人民币外汇衍生产品市场功能--中国外管局

路透北京12月19日 -中国国家外汇管理局周四发布通知，进一步完善国内人民币外汇衍生产品市场功能，包括简化外汇掉期和货币掉期业务准入管理、增加货币掉期业务本金交换形式，并支持银行完善期权业务定价和风险控制等。

外管局发布的新闻稿称，这将便利企业、银行等市场主体管理汇率风险，促进外汇市场发展，发挥市场在外汇资源配置中的决定性作用。该通知自2014年1月1日起实施。

通知称，对取得（包括此前已取得）对客户远期结售汇业务资格的银行及其分支机构，可自动取得外汇掉期、货币掉期业务资格，无需再次申请备案。此举目的是以简政放权支持银行更好服务实体经济。

银行可以为客户符合外汇管理规定的境内外外币债务还本付息，办理合约生效日不实际交换本金、到期日实际交换或不实际交换本金的货币掉期业务，银行间外汇市场货币掉期业务增加相应本金交换形式。

对于上述货币掉期业务形成的外汇敞口，银行可以纳入结售汇综合头寸统一管理。

对客户或在银行间外汇市场开展的差额交割期权业务，参考价可由交易双方按照商业原则协商确定，但应是境内真实、有效的市场汇率。银行可以自主选择合理、适当的方法和参数计量期权Delta头寸，并纳入结售汇综合头寸统一管理。

外管局在通知中强调，银行对客户办理人民币外汇衍生产品业务，应按照“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”原则，向适当的客户销售适当的产品，加强对客户风险揭示和自身风险管理，审慎、合规开展业务。

中国央行行长周小川此前在三中全会辅导文章中称，将继续完善人民币汇率市场化形成机制，促进国际收支平衡，其中包括要发展外汇市场，丰富外汇产品。（完）

参看详情请点选国家外管局网站 www.safe.gov.cn

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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