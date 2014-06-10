香港《经济日报》：人币主动贬值暂休 防过犹不及

6月10日社评 - 人民银行昨大幅推高人民币官方中间价，创18个月最大升幅，此应因中央主动遏人币以撑出口、阻热钱，现已目标初达。除非经济大变，否则人币难再进一步贬值，以免惹反效果。

中央近4个月来促人币走贬，主要有两大考量，即稳出口与遏热钱。稳出口方面。去年人币累升近3%令出口大添重压。惟在中央主动压低人币汇价下，内地出口已见改善，上月出口便转跌为升增长7%，更胜市场预期的6%。

遏热钱方面。中央藉出其不意推低人币，以打击热钱潮涌内地炒人币升值。反映资金进出的内地4月外汇占款仅增846亿元人币，较3月减半，显示在人币主动走贬下，热钱涌华已大大收敛。

正因内地出口渐暖、热钱潮涌之忧亦减，既然这两个目标皆已见成绩，除非经济形势又再突变，令内地出口再大幅放缓倒退、热钱再蜂拥中国，否则中央已没必要续加剧人币贬值。现时中央的汇率政策重点，反而是要避免人币跌势过犹不及，徒惹反效果。

其一，中国正面对紧绷的国际环境，必须多交朋友增外交本钱。若内地在经济续稳下，人币汇价仍续走软，势惹东盟及其他新兴国的不满。

其二，国际大鳄正大肆唱淡中国，欲藉渲染中国经济将失速下滑，图触发资金撤华，引爆楼市、影子银行、地方债等炸弹，以在金融市场渔利，中央不能不警惕。

今年中央的经济政策关键，是要营造有利改革的稳定环境，既然弱人币政策已见功，中央为免人币跌出祸来，已逐步增用其他内部手段以稳经济，如微刺激、定向降准等。故人币政策未必会再有大动作，主动贬值应已暂告段落。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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