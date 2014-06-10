香港《经济日报》：人币主动贬值暂休 防过犹不及

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
6月10日社评 - 人民银行昨大幅推高人民币官方中间价，创18个月最大升幅，此应因中央主动遏人币以撑出口、阻热钱，现已目标初达。除非经济大变，否则人币难再进一步贬值，以免惹反效果。
中央近4个月来促人币走贬，主要有两大考量，即稳出口与遏热钱。稳出口方面。去年人币累升近3%令出口大添重压。惟在中央主动压低人币汇价下，内地出口已见改善，上月出口便转跌为升增长7%，更胜市场预期的6%。
遏热钱方面。中央藉出其不意推低人币，以打击热钱潮涌内地炒人币升值。反映资金进出的内地4月外汇占款仅增846亿元人币，较3月减半，显示在人币主动走贬下，热钱涌华已大大收敛。
正因内地出口渐暖、热钱潮涌之忧亦减，既然这两个目标皆已见成绩，除非经济形势又再突变，令内地出口再大幅放缓倒退、热钱再蜂拥中国，否则中央已没必要续加剧人币贬值。现时中央的汇率政策重点，反而是要避免人币跌势过犹不及，徒惹反效果。
其一，中国正面对紧绷的国际环境，必须多交朋友增外交本钱。若内地在经济续稳下，人币汇价仍续走软，势惹东盟及其他新兴国的不满。
其二，国际大鳄正大肆唱淡中国，欲藉渲染中国经济将失速下滑，图触发资金撤华，引爆楼市、影子银行、地方债等炸弹，以在金融市场渔利，中央不能不警惕。
今年中央的经济政策关键，是要营造有利改革的稳定环境，既然弱人币政策已见功，中央为免人币跌出祸来，已逐步增用其他内部手段以稳经济，如微刺激、定向降准等。故人币政策未必会再有大动作，主动贬值应已暂告段落。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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