预期人民币进一步大幅贬值是“荒谬的”--中国官员

中国阿里巴巴与奥委会达成合作协议 成为主要赞助商
路透瑞士达沃斯1月19日 - 中国电商集团阿里巴巴与国际奥林匹克委员会(IOC)周四宣布签署协议，阿里巴巴成为奥运会主要赞助商，直至2028年。
路透纽约1月11日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任韩俊周一表示，预期人民币兑美元将进一步大幅贬值是“荒谬”的。
韩俊在中国驻纽约领事馆的新闻会上说，这太荒谬，是不可能的。他是在回答有关人民币进一步贬值的问题时通过翻译做出上述表示的。
他指的是有关人民币或将进一步大幅贬值的预期。人民币自2016年初以来已大幅走软。
他表示，影响人民币汇率的经济基本面因素并未出现大的波动；他同时还驳斥了有关中国遭遇大规模资本外流的担忧，称中国仍在吸引大量资金流入。
他补充称，他认为做空人民币的企图不会成功，人们应该对人民币有信心。
韩俊表示，近期中国外汇储备下降约5,000亿美元，但仍维持在3.3万亿(兆)美元的宽裕水准。
他同时谈及中国国内生产总值(GDP)成长议题。中国央行上月表示，2016年经济成长率料放缓至6.8%，2015年预估为成长6.9%。
“经济增长的下行压力巨大，我们还没有触底，”他称。(完)
(编译 王颖/张明钧; 审校 郑茵/张涛)
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路透北京1月20日 - 中国最大券商--中信证券周四晚公布业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度经营业绩较2015年同期下降。其中营业收入380亿元人民币，同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润103.7亿元，亦同比减少47.6%。
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。