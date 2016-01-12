预期人民币进一步大幅贬值是“荒谬的”--中国官员

路透纽约1月11日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任韩俊周一表示，预期人民币兑美元将进一步大幅贬值是“荒谬”的。

韩俊在中国驻纽约领事馆的新闻会上说，这太荒谬，是不可能的。他是在回答有关人民币进一步贬值的问题时通过翻译做出上述表示的。

他指的是有关人民币或将进一步大幅贬值的预期。人民币自2016年初以来已大幅走软。

他表示，影响人民币汇率的经济基本面因素并未出现大的波动；他同时还驳斥了有关中国遭遇大规模资本外流的担忧，称中国仍在吸引大量资金流入。

他补充称，他认为做空人民币的企图不会成功，人们应该对人民币有信心。

韩俊表示，近期中国外汇储备下降约5,000亿美元，但仍维持在3.3万亿(兆)美元的宽裕水准。

他同时谈及中国国内生产总值(GDP)成长议题。中国央行上月表示，2016年经济成长率料放缓至6.8%，2015年预估为成长6.9%。

“经济增长的下行压力巨大，我们还没有触底，”他称。(完)