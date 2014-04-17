人民币贬值未挡点心债供需两旺 投资者反借势布局

记者 赵红梅

路透香港4月17日 -人民币汇率今春意外贬值、又值美国量化宽松开始退场、中国境内债务违约疑虑升温，种种不利让不少承销商以为点心债可能会延续去年下半年的冰河期。但事实却是，离岸人民币发展呈逆势扩张态势，尤以点心债表现亮眼，一季度发行规模创历史新高。

市场人士表示，料一级市场热络情况或延续至第二季，预期下半年人民币趋稳微升，中长期仍会呈现缓升格局。目前人民币短期微贬，反而可视为加码点心债投资布局的不错时机，尤其是高等级点心债配置价值有所提高。

"今年年初以来发行情况挺出乎意料，发行方和投资方供需都很旺，“一家中资银行香港资本市场部人士坦言。

他表示，不少投资方认为，人民币贬值只是短期，料今年底明年初，汇率将重回升值，加上人民币有较高利息收入，投资等级的点心债还是固定收益的配置首选。

汤森路透数据显示，1-3月点心债市场发行的债券高达1,250亿元人民币(200亿美元)，创单季新高。12月止当季规模则为530亿元人民币。从信用资质看，一季度新券主要以中高评级债券为主，IG（投资级别）债券占比达到40.5%，较去年全年IG债券16.1%的占比有显着提高。

汇丰固定收入研究分析师赵鸣然指出，预计在人民币汇率稳定下，第二季点心债按美元计算可望录得0.8%正回报（一季度负回报2.11%）。今年点心债连同人民币存款证（CD）的新发行量料为5，200亿至5，700亿元人民币，较去年增长40%至54%。人民币汇率到今年底，可望升值1.2%。

近日，中国银行(3988.HK)(601988.SS)悉尼分行发行了两年期债券，利率为3.25%，吸引了来自澳大利亚以及新西兰的投资者参与，超额认购倍数为2.45倍。 国信证券（香港）亦发行总值12亿元3年期点心债，票息6.4%，超额认购0.53倍。

上述中资银行的人士表示，发行方里的中资机构今年比例已有增多，且多为中大型业者，并多有评级，投资等级的点心债持续获得买盘承接。但个别行业、发行人较弱的高收益类点心债确实受到超日债兑付危机、浙江兴润事件等冲击，表现弱势。

摩根大通一位分析师认为，未来几个月人民币资金池稳步增加，金融机构持有较多人民币资金，存在投资需求；加上获国家发改委批准的内地企业二季度预计来港发点心债，短期内点心债发行及投资需求仍强劲。

此外，CCS及利率交换(IRS)流动性亦较先前为佳，CCS1-2年期利率均接近历史最低水平，故今年以来亦有不少发行方利用“点心债+外汇掉期合约”操作模式换取得更便宜的融资。

中银国际指出，银行在离岸人民币债券发行市场的参与比例已从2010年的46%下降至去年底的22%，投资基金（对冲、公募和主权财富基金）成为主力，占比已逾四成，因海外投资人民币的专向基金增多，且不少基金已将离岸人民币债券作为其投资组合中可投种类。

**人民币短期走贬提供点心债布局机会**

分析人士认为，目前离岸人民币兑美元汇率已破6.22的关键点位，至年底不少高等级点心债会有5%以上的收益，第二季债券布局策略，点心债可纳入投资选择标的。

中信证券固定收益分析师杨希亦认为，近期国内企业信用风险存在陆续暴露的可能性，而国内经济增速下滑、房地产市场面临的下行压力加大也都将制约低等级债券表现。从规避信用风险及以美元计价的收益率水平仍具吸引力等方面考虑，短期内中高等级债券的配置价值进一步提升。

上述摩根大通的分析师亦认为，美量化宽松的退出和经济复苏会制约利率债走势，而高收益债又受发行量大、信用风险上升等因素制约，他亦看好高收益债。”汇率贬值压力也大部分释放，反而可视为点心债进场的机会，中国仍然有较大的正面利率差距，点心债应该是接下去亚洲固定收益表现较好的产品。”

尽管汇丰认为点心债二季度可转回正回报，但目前市场仍充满挑战，投资者情绪易受到中国负面消息影响，而中小企业借贷成本及还债成本不断上升，中国要实行结构性改革需要一段长时，期间可能发生更多信贷违约事件。

宏利中国点心高收益债券基金经理人陈培伦亦表示，目前点心债并未传出灾情，主要原因是陆企在香港发行点心债筹资前，得先向中国官方申请将募得资金汇回中国的回流额度，经过这层官方控管后，点心债只能以大型、信用佳的企业为发行主力，并未被以中小型企业为主的违约潮波及，故不会有系统风险。

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 43,312.7 109

2. 渣打 33,703.5 95

3. 星展 11,382.5 29

4. 法巴 9,580.7 34

5 中国银行 7,682.6 11

**本周市场动态**

--跨境人民币业务于今年一季度呈现井喷之势。中国人民银行周二公布的数据显示，首季的跨季贸易人民币结算业务同比大增65%，而直接投资人民币结算业务则增逾一倍多。

-- 台湾央行周二指出，至2月底为止，台湾人民币占外币总存款的比重为24%，自1月底的21%微升。至今年3月底止，台湾银行业累计人民币存款达2,683.92亿元，较前月成长约8.64%，增速有所放缓。

--全球最大资产管理公司--贝莱德（Blackrock）(BLK.N)周二称，旗下北亚分支已经获得中国证监会授予人民币合格境外机构投资者（RQFII）牌照，这是集团首个RQFII资格。

--国信证券旗下全资香港子公司国信（香港）周三成功发行总值12亿元人民币3年期点心债，票息6.4%，这是国信证券首次涉足境外人民币市场。（完）

(审校 屈桂娟)

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