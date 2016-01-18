新闻稿：人民币长期贬值将损害中国房地产开发商--标普

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香港，2016年1月15日—如果人民币汇率长期疲弱，在境外债务市场大量发债的中国房地产开发商将面临额外压力，标准普尔评级服务在今日发布的题为《人民币贬值将进一步对中国房地产开发商施压》的报告中如是表示。

标准普尔信用分析师廖美珊表示：“在我们对中国开发商的基准情景中，大部分发债人能够承受人民币汇率从2015年末水平再贬值10%的影响，但如果继续贬值，它们的评级将受到影响。这一重要水平在1美元兑换7.22元人民币。”

如果人民币进一步且持续疲弱，那些发行美元债券或港元（实行与美元的联系汇率制）债券的中国开发商可能面临最大压力。由于这些开发商的收入、销售和资产都在中国且以人民币计价，因此它们无法对外币借款进行自然对冲。

由于人民币无法自由兑换，无法在境外市场进行对冲。 人民币贬值在一定程度上削弱了房地产业的偿债能力和信用状况。对于那些以港元为单位编制报表的企业，以人民币计价的债务、利息费用和利润将受到影响。对于那些以人民币为单位编制报表的企业，它们以外币计价的债务和利息费用将受到负面影响。

但中国国内债券市场的强劲增长降低了人民币贬值趋势的风险。这是因为开发商已经能够在国内发行成本更低的人民币债券（通过公开上市渠道以及定向发售）。

我们认为，规模更大且实力更强的开发商（即使外币债务规模较大）一般能够更好地抵御贬值风险。这些公司通常拥有更好的财务灵活度，如果人民币贬值速度加快，它们有能力处理外币债务。