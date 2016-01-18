新闻稿：人民币长期贬值将损害中国房地产开发商--标普

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
（注：中文版本由标准普尔提供，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2016年1月15日—如果人民币汇率长期疲弱，在境外债务市场大量发债的中国房地产开发商将面临额外压力，标准普尔评级服务在今日发布的题为《人民币贬值将进一步对中国房地产开发商施压》的报告中如是表示。
标准普尔信用分析师廖美珊表示：“在我们对中国开发商的基准情景中，大部分发债人能够承受人民币汇率从2015年末水平再贬值10%的影响，但如果继续贬值，它们的评级将受到影响。这一重要水平在1美元兑换7.22元人民币。”
如果人民币进一步且持续疲弱，那些发行美元债券或港元（实行与美元的联系汇率制）债券的中国开发商可能面临最大压力。由于这些开发商的收入、销售和资产都在中国且以人民币计价，因此它们无法对外币借款进行自然对冲。
由于人民币无法自由兑换，无法在境外市场进行对冲。 人民币贬值在一定程度上削弱了房地产业的偿债能力和信用状况。对于那些以港元为单位编制报表的企业，以人民币计价的债务、利息费用和利润将受到影响。对于那些以人民币为单位编制报表的企业，它们以外币计价的债务和利息费用将受到负面影响。
但中国国内债券市场的强劲增长降低了人民币贬值趋势的风险。这是因为开发商已经能够在国内发行成本更低的人民币债券（通过公开上市渠道以及定向发售）。
我们认为，规模更大且实力更强的开发商（即使外币债务规模较大）一般能够更好地抵御贬值风险。这些公司通常拥有更好的财务灵活度，如果人民币贬值速度加快，它们有能力处理外币债务。
长期来看，我们预计，拥有大量外币债务的开发商将适应变化的趋势。而对于实力较弱的公司而言，再融资和流动性风险仍将对其信用状况至关重要。 廖美珊表示：“我们认为，汇率变动将产生负面影响，但审慎的财务杠杆控制和流动性管理仍然是评级稳定性的决定因素。
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。