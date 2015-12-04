人民币资本项目可兑换程度已很高 会稳妥有序推进--中国央行官员

路透北京12月4日 - 中国人民银行货币政策二司司长邢毓静周五表示，从国际货币基金组织(IMF)40项指标来看，人民币资本项目可兑换程度其实上已经非常高了，如果以资本项目交易额来看，可兑换程度可能会更高。

她在国新办举行的吹风会上称，今后还会继续遵循市场需求，在促进贸易投资便利化的前提下，在整个风险可控的前提下，稳妥有序地推动人民币资本项目可兑换。

“随着外汇管理体制改革、贸易投资便利化和人民币国际化不断推进，资本项目可兑换的程度比大家想象的要高得多，要快得多，同时我们看到并没有出现大的金融风险...我们的方向还是要进一步推动人民币资本项目可兑换。”邢毓静称。

她表示，伴随着人民币的国际化以及外汇管理体制的改革，资本项目可兑换的实际程度和一般人想的有差别。人民币资本项目可兑换和国际主要货币的资本项目可兑换之间存在差距，这些差距和中国的未来金融改革开放的方向一致，在风险可控的条件下会继续稳妥有序地推进。

她解释称，人民币资本项目可兑换跟国际上相比的差距主要有两个方面：一是个人资本项目可兑换程度还不够高。从上海自贸区开始到后面新的三个自贸区，在这方面都有一些新的创新和试点。

二是在金融市场的开放方面，过去是一个单向的开放。例如，过去有QFII和RQFII，从去年开始，在QDII（合规境内机构投资者制度）的基础上推出了RQDI（人民币合格境内投资者）。此外，境外机构在中国银行间债券市场发行人民币债券的尝试也在不断的增加。

“目前非金融企业、金融机构以及境外主权类机构，不仅可以在离岸市场上发行人民币债券，而且逐步地试点在在岸市场中发行人民币债券。所以金融市场的开放也在有序的进行之中。”她称。

今后，在遵循市场需求的基础上，以促进贸易和投资便利化为根本出发点，在风险可控的情况下，稳妥有序地推进资本项目可兑换。在这方面做了非常多的准备工作，包括不断地完善统计监测系统。

邢毓静提到，人民币加入SDR是国际货币基金组织对人民币是否符合SDR的技术标准的一个认可，也是对中国金融改革开放的一个肯定。同时人民币加入SDR也是中国未来进一步改革开放新征程的起点。

“关于汇率制度，中国还是会继续坚持以市场供求为基础的、以参考一篮子货币、有管理的浮动汇率制度，随着中国金融市场的开放，人民币在国际贸易和投资中使用范围将不断扩大，有利于进一步发现汇率的价格。”邢毓静称。

11月30日，IMF执董会决定将人民币纳入SDR货币篮子，SDR货币篮子相应扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑五种货币，人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%；新的SDR篮子将于2016年10月1日生效。（完）