无视中间价创新高 人民币收盘转跌

* 海外美元走势低迷,推动中间价创新高

* 客盘美元需求较强,带动人民币兑美元小幅收跌

* 即期汇价盘中交投远低於中间价水平

路透上海4月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四小幅收跌.美联储会议未改温和政策立场,打压海外美元,并触发人民币中间价创汇改来新高.不过受制於较强客盘美元需求,即期汇价盘中交投远低於中间价水平,且在午盘後段转跌.

中间价跳空高开,除了与海外美元走势相关外,北京一银行交易员表示,央行也意在通过中间价指引,增加汇价波动区间.而从技术角度分析,欧元仍有上行空间.预计美指将续承压,未来一周中间价还有上行的可能性.

"美元指数伯南克讲话有一定的影响,央行也有意引导市场波幅扩大.但是今天客户(美元)需求比较强(即期汇价涨幅有限)."他认为.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3060 6.2982 6.3067 *6.2829 6.2923 6.3041

注: * 表示为2005年汇改以来新高

市场继续聚焦4月进出口数据,上述交易员预计,贸易情况逐渐改善,但巨额贸易顺差的时代已经过去.短期走势则关注美指的走向.

此外,对於即期汇价持续显着脱离中间价的现象,他表示,这也显示出央行在减少对市场的干预,更希望由供求关系来决定市场价格.

以下为北京时间17:03,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3450/80 6.3490

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3013/77 6.3055

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水315点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3375元.

东京汇市美元指数周四在三周低位徘徊.尽管美联储政策会议结果对於许多市场人士而言显得有些扫兴,但海外市场欧元区主权公债收益率(殖利率)下滑协助推动欧元升破上周高点,测试重要阻力水准.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.并於2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制至1%;随後又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 冉莹/周晓峰; 审校 黄凯/曾祥进

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