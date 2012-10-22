人民币小幅收跌 市场趋於谨慎

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
* 人民币小幅收跌,日间窄幅波动
* 中间价小幅走软,结售汇较平衡
* 市场表现较为谨慎
路透北京10月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一小幅收跌,结售汇力量较为平衡,日间窄幅波动.继上周五人民币中间价结束六天连升後,今天跟随隔夜欧元再次小幅回软,临近中美政府换届之际市场更趋谨慎.
交易员称,结售汇比较均衡,市场也比较安静.中国9月份外汇占款再度出现增长,意味着结汇意愿正在回升,人民币中长期贬值预期也在变化,目前多空双方的力量应该比较平衡.
"今天多空都有一些吧...近一段时间中间价可能会持稳,即期可能在6.24-6.27元的区间波动,往後还要等未来一个月美国大选和中国十八大结束以後,才会建立走新的长期趋势."上海一家股份制银行交易员表示.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2547 6.2523 6.2565 6.3071 6.3052 6.2538
根据中国央行网站的金融机构人民币信贷收支表,今年9月末金融机构外汇占款余额为257,707.62亿元,据此计算,当月外汇占款增加约1,306亿元人民币.另外,9月末财政性存款余额为32,503.79亿元,当月减少约3,698亿元.
东京汇市美元兑日圆在EBS电子盘一度跳升至79.680日圆,为7月中旬以来最高.汇价现报79.650日圆,较周五纽约尾盘上涨0.4%.
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3637/82 6.3660
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2535/50 6.2540
境内美元人民币一年期掉期升水报1,530点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4077元.
而国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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