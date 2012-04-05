* 人民币兑美元即期收低

* 清明假期美元指数走强,打压人民币中间价

* 相对海外非美货币表现,人民币回探幅度不大

* 人民币汇价近期料稳中略强

路透上海4月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四收低.清明小长假期间因欧债危机疑虑重燃,美元指数走强,今日人民币中间价受打压走低,不过相对於海外非美货币表现,人民币汇价的回探幅度不大.

华南一银行交易员称,美元指数反弹对人民币走势肯定会有所压制,但"人民币跌得不是很多,参考欧元之前的表现,本来预计今天人民币开在6.31附近."

他并指出,今年前三个月人民币兑美元基本没有升值,而在当前的政策预期下,人民币贬值的可能性亦较小,维持小幅升值的可能性更大,近期人民币汇价或稳中略强,难再重回6.33元以下的低位.

4月2日-4日为中国清明假期,期间主要金融市场休市.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3153 6.3021 6.3153 6.3035 6.2943 6.2980

美国财长盖特纳周三表示,人民币汇率仍低估,但低估幅度小於以往.

全国社会保障基金理事会理事长及前任中国央行行长戴相龙周二表示,中国应加快放松资本管制,为人民币在全球货币体系中发挥更大作用铺平道路.

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3278/28 6.3255

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3125/75 6.3120

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水170点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3323元.

东京汇市欧元兑日圆和美元周四徘徊在三周低点附近,商品货币在下跌後略微走强;此前西班牙债券标售结果不佳,重新激起对欧元区债务危机的担忧.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞/李宏薇; 审校 黄凯

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