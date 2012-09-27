* 人民币略跌,市况相对安静

* 美元空头回补,购汇盘浮现

* 长假前基本于6.30-6.31间运行

路透香港9月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四收盘略跌.美元空头回补以及企业购汇,促人民币开低走低.由於距离国庆长假只有两个交易日,场内料以实质盘主导,节前汇价基本稳在6.3000-6.3100.

一大型中资行人士说,"早盘见银行买美元,把价格买得很高,看推不上去,大家就反手作空,...要放假,客盘结购汇都是有的."

"月底长假来临,市场购汇盘相对很多,"另一银行人士称,"今天价格波动区间,跟前几天差不多,比较正常."

交易员指出,市场即将进入长达九天的假期,交易员自营部位大多已进行调整,不会再大动作的建仓,预料汇价将以客户的实质买卖需求带动,主要区间在6.3000-6.3100.但因市况较为清淡,不排除汇价因为少量交易而剧烈波动.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3025 6.3008 6.3084 6.3459 6.3443 6.3020

以下为北京时间17:14,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4161/06 6.4190

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3105/36 6.3045

境内美元人民币一年期掉期持平於1,550点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4575元.

东京汇市欧元兑美元周四持稳,并徘徊在两周低点附近,因西班牙和希腊街头发生了反对撙节举措的暴力抗议活动,凸显出债台高筑的欧元区国家所面临的挑战.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良/杨淑祯

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