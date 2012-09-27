和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案
路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
* 人民币略跌,市况相对安静
* 美元空头回补,购汇盘浮现
* 长假前基本于6.30-6.31间运行
路透香港9月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四收盘略跌.美元空头回补以及企业购汇,促人民币开低走低.由於距离国庆长假只有两个交易日,场内料以实质盘主导,节前汇价基本稳在6.3000-6.3100.
一大型中资行人士说,"早盘见银行买美元,把价格买得很高,看推不上去,大家就反手作空,...要放假,客盘结购汇都是有的."
"月底长假来临,市场购汇盘相对很多,"另一银行人士称,"今天价格波动区间,跟前几天差不多,比较正常."
交易员指出,市场即将进入长达九天的假期,交易员自营部位大多已进行调整,不会再大动作的建仓,预料汇价将以客户的实质买卖需求带动,主要区间在6.3000-6.3100.但因市况较为清淡,不排除汇价因为少量交易而剧烈波动.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.3025 6.3008 6.3084 6.3459 6.3443 6.3020
以下为北京时间17:14,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4161/06 6.4190
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3105/36 6.3045
境内美元人民币一年期掉期持平於1,550点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4575元.
东京汇市欧元兑美元周四持稳,并徘徊在两周低点附近,因西班牙和希腊街头发生了反对撙节举措的暴力抗议活动,凸显出债台高筑的欧元区国家所面临的挑战.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良/杨淑祯
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路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。