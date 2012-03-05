人民币兑美元收低 下探空间或有限

* 人民币兑美元收盘下跌

* 美元指数走强拖累人民币中间价大降

* 但人民币盘中走势抗跌,下探空间或有限

* 政府工作报告关於人民币汇率表述无新意

* 关注本周公布的贸易等经济数据

路透上海3月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收低.欧债危机疑虑再次升温,上周末非美货币全线走低,拖累今日人民币中间价大跌.

不过交易员指出,尽管中间价跌幅较大,但盘中人民币走势抗跌,表明人民币向下动力不足,短期继续下探空间或有限.

"虽然中间价那麽低,但市场没那麽悲观,(人民币)开盘後慢慢地在往上走了."华南一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3067 6.2975 6.3076 6.3121 6.2980 6.2982

上述交易员预计,人民币今年还会维持一个稳中有升的格局,全年升值幅度在2-3%间,国际汇市波动尽管还会时有出现,但对人民币汇价的影响只是短期的,不会改变其走向.

他还指出,温家宝总理的政府工作报告中有关人民币汇率的表述并无新意,而短期内市场更为关注本周将公布一系列经济数据,如2月居民消费价格指数(CPI)和进出口数据等.

中国国家统计局周五(9日)将公布2月CPI等宏观经济指标,中国海关则将於周六(10日)公布2月进出口贸易数据.

国务院总理温家宝周一在政府工作报告中称,今年要增加人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率合理均衡水平上基本稳定.

东京汇市美元兑一篮子货币在周一亚洲市场盘初触及两周新高.由於欧元和日圆似乎被当成利差交易的融资币,美元成为理所当然的受益者.

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2880/20 6.2800

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2990/80 6.2965

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水93点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3160元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞/曾菱; 审校 曾祥进

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