* 人民币兑美元小幅收跌

* 中间价经过昨日的迅猛调整後趋於平静

* 市场难有趋势性变动,关注美联储利率决议

路透上海3月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二小幅收跌,中间价经过昨日的迅猛调整後趋於平静.分析人士表示,目前市场难有趋势性变动,後市仍需关注国际美元走向.

上海一银行交易员指出,美元指数.DXY从高位回落,激励中间价小幅反弹,投资者关注今日稍晚美联储(FED)的利率决议.此外,官方多次强调人民币汇率正接近均衡,市场亦仅在合理区间内双向波动.

"美元指数跌幅不大,所以(中间价)也就只是微幅调整.现在中间价和国际市场走势相关性大,"他认为.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3270 6.3221 6.3285 6.3259 6.3282 6.3265

对於人民币汇率扩大波动区间,上述交易员认为,当前日间波动基本不会触及千分之五的边界,即使区间扩大,对市场也不会产生明显冲击.

中国2月突现逾300亿美元的贸易逆差,令人民币升值预期迅速降温,人民币兑美元中间价昨日亦顺势创出历史第二大单日跌幅,进一步昭显扩大人民币汇率波幅的步伐渐行渐近.

美元指数周二东京汇市时段盘旋在七周高位略下方,市场预期一系列正面经济数据应促使美联储放弃推出新刺激举措,至少目前如此,这种预期支撑美元.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)将於今日稍晚公布利率决议.路透访查的多数初级交易商仍认为,美联储将推出新一轮刺激计划,但规模比一个月前预期的要小.

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3250/00 6.3140

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3213/77 6.3165

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水15点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3285元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 张喜良

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