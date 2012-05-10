人民币续收低 均衡走势难改

* 人民币续收跌,欧元持续走弱拖累中间价

* 贸易数据低於预期,但顺差仍居高位

* 油价大跌,近期油企购汇盘或增加

* 市场预期仍稳定,人民币均衡走势难改

路透上海5月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四续收跌.欧元持续走弱支撑美元指数.DXY延续强势,中间价受拖累再次走低;不过相较而言盘中汇价仍显抗跌,显示市场仍普遍认同汇价处於均衡水平.

交易员认为,今日公布的4月贸易数据弱於预期,不过出口增速高於进口令贸易顺差反弹,相对平淡的数据对人民币走势影响有限,短期内震荡格局料仍将维持.

"(贸易)数据出来後,市场也就动了10个点,效果不大,"华南一银行交易员称.

内需疲弱未有明显改善且外部环境萎靡,令中国4月进出口同比增速双双大幅逊於预期.分析人士呼吁,政府应出台更多支持政策,以刺激贸易回暖,并预计下半年外贸形势有望好转.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3140 6.3098 6.3143 6.2941 6.2865 6.3097

上述交易员表示,由於希腊政局的不确定性,近期需要更多关注欧元的走势.如果欧元出现急剧下滑,可能会对人民币走势有一些负面影响;否则在市场预期仍稳定的背景下,人民币汇价仍难掀波澜.

他并谈到,近期油价出现大幅回调,预计中国油企可能会趁此机会加大海外购油的力度,最近油企购汇盘或会逐渐活跃,并令盘中交易区间有所加大.

美国财政部长盖特纳此前向中国国家主席胡锦涛表示,中国朝更以市场为导向的汇率体系努力,"非常有希望".

以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3550/80 6.3510

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3106/70 6.3110

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水260点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3400元.

东京汇市欧元兑美元周四徘徊在三个半月低位附近,因希腊政治僵局威胁到该国救助计划,使得市场对於该国偿债能力和恐将退出欧元区的担忧升温.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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